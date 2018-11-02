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На М6 в 2019 году откроют ЭЗС для электромобилей

03.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На М6 в 2019 году откроют ЭЗС для электромобилей

Первая на гродненском участке трассы М6 электрозарядная станция для электромобилей появится в следующем году.
 
В Беларуси будет создана сеть электрозаправочных станций «Белоруснефть». Программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей утвердил Совет Министров. Соответствующее постановление правительства принято 10 октября. Определенная роль по открытию ЭЗС отводится РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».
 
Как рассказал первый заместитель директора – главный инженер РДУП «Белоруснефть-Гродно-облнефтепродукт» Сергей Маркевич, две новые автозаправочные станции будут построены в следующем году в Щучинском районе на 218-м километре по обе стороны дороги М6. На одной из них и будет установлена электрозарядная станция Mode 4 мощностью 100 кВт/ч. На сегодняшний день ЭЗС на М6 есть только на территории Воложинского района Минской области. 
 
В 2020 году запланирована установка еще одной электрозарядной станции «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» на АЗС-76 на 123-м километре М6.
 
На М6 в 2019 году откроют ЭЗС для электромобилей
 
Кстати, станция Mode 4 заряжает электромобиль от 15 до 30 минут и обеспечивает 80 процентов заряда батареи. 
 
– Человек должен приехать на автозаправочную станцию, где есть электрозарядное устройство, выпить кофе или пообедать, вернуться в автомобиль, который за это время успел зарядиться, и уехать. Поэтому мы ставим только супербыстрые зарядные станции, – отметил Сергей Маркевич.
 
На сегодняшний день на территории области работает две электрозарядные станции для электромобилей предприятия «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт». Зарядить электромобили можно рядом с погранпереходом Брузги и на АЗС-81 в Ошмянах. 
 
Уже в ноябре этого года будет установлена и запущена электрозарядная станция в городском поселке Зельва на АЗС-31. Это Mode 4 мощностью 50 кВт/ч. Также в ноябре этого года появится такая станция Mode 3 мощностью 44 кВт/ч в Гродно на улице Коммунальной на парковке стадиона.
 
В 2019 году запланирована установка электрозарядных станций Mode 3 на улице Ожешко,3 мощностью 44 кВт/ч, возле торгового центра «Материк» на улице Белуша – Mode 4 мощностью 50 кВт/ч и рядом с железнодорожным вокзалом на улице Буденного, 37 – Mode 4 мощностью 150 кВт/ч.
 
На М6 в 2019 году откроют ЭЗС для электромобилей
 
Программой предусмотрено создание в Беларуси к 2030 году 1304 ЭЗС, в том числе 1224 ЭЗС в населенных пунктах и 80 − на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50–70 километров. 25 супербыстрых электрозарядных комплексов будут установлены в городах областного подчинения и Минске, а также на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120−150 километров. В программе отмечается, что показатели развития сети ЭЗС могут быть скорректированы исходя из темпа развития парка электромобильного транспорта в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.
 
Программа разбита на три этапа. До 2021 года включительно в стране появится 431 ЭЗС – в столице, областных городах и на автодорогах категорий «М» и «М/Е». 
 
Второй этап будет реализован до 2025 года в случае роста числа электромобилей в Беларуси до 10 тысяч единиц. Третий этап предусматривается к реализации при условии увеличения парка электромобилей до 25 тысяч единиц и более.
 
 
Фото БелТА
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Первая на гродненском участке трассы М6 электрозарядная станция для электромобилей появится в следующем году.   В Беларуси будет создана сеть электрозаправочных...
 
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