Жители требуют наладить регулярное сообщение между деревней Хорск и Давид-Городком

Более 500 сельских жителей требуют от властей обеспечить им безопасное и регулярное сообщение между деревней Хорск и городом Давид-Городок.



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По просьбе местных жителей, активистами организации «За свой город» и Брестской областной организацией Белорусской социал-демократической партии (Грамада) была инициирована общественная кампания.

На первом этапе активисты изучили проблему, выслушали предложения и замечания местных жителей, на основе которых составили коллективное обращение. В результате собрано более 500 подписей среди местных жителей, еще порядка 100 человек поддержали требования в электронной петиции. Обращение направлено в Столинский районный и Брестский областной исполнительные комитеты.

«Через реку Горынь, между Хорском и Давид-Городком в весенне-летний период устанавливается понтонный мост. Ежедневно сотни людей пересекают реку. Однако, в зимний период понтонный мост убирают и прямой путь между деревней и городом становится невозможным. Это доставляет большие неудобства, как для жителей деревни Хорск, так и для горожан», - комментирует ситуацию инициатор кампании и активист организации «За свой город» Сергей Мазан.

По словам общественного активиста Сергея Мазана, существующий автобусный маршрут в полной мере не решает проблему, так как расписание этих автобусов подходит не для каждого. «Более того: по вторникам, четвергам и субботам данный маршрут не функционирует. Жители деревни и города вынуждены преодолевать порядка 5-6 километров пешком, как правило, при плохих погодных условиях. Часть жителей ежедневно в зимний период на свой страх и риск сокращают свой путь и направляются в город или деревню по льду, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Иногда это заканчивается трагически» - добавляет Мазан.

«Это беспрецедентная акция, когда более половины всего населения открыто выражает свою позицию. Здесь и местный референдум проводить не надо. Властям стоит прислушаться к жителям и в срочном порядке следует решать данную проблему» - выражает свою позицию председатель Брестской областной организации Белоруской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский.

По словам Сергея Мазана, местные жители не требуют ничего сверхъестественного. «Мы просим: а) принять меры по устранению причин и условий, которые приводят к нарушению правил безопасности и могут привести к человеческим жертвам; б) оптимизировать график движения автобусного маршрута в соответствии с потребностями жителей д. Хорск и Давид-Городка. Сделать рейсы автобуса ежедневными; в) запланировать на 2019 год средства для строительства подвесного моста через р. Горынь для обеспечения круглогодичного прямого сообщения между д. Хорск и г. Давид-Городок», - озвучивает предложения Сергей Мазан.

Активисты организации «За свой город» и областной организации БСДП продолжают оказывать жителям области помощь в повышении качества жизни.

Пресс-служба организации «За свой город»