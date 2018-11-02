3 ноября в ЦМТ открылась выставка детского творчества «Таланты земли Берестейской».



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Более 1000 работ декоративно-прикладного искусства привезли воспитанники центров детского творчества из Столина (директор – Л. Н. Леоновец) и Давид-Городка (директор – Е. Е. Вандич).



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Людмила Николаевна Леоновец рассказала, что только в Столинском районном центре работают 115 объединений по интересам, в которых занимаются более 1400 учащихся. Выставка отличается тем, что здесь можно увидеть обряды, которые до сих пор сохраняются в Столинской глубинке – зимние Коляды, весенняя Пасха, летняя Троица, осенние Дожинки. Можно узнать о нашем районе и о том, чем занимались наши бабушки и дедушки.