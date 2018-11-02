На М1 фура влетела в остановившиеся перед переходом авто: пешеход погиб, еще два человека в больнице

По предварительной информации, фура ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении Бреста. На 295-м километре дороги водитель грузовика совершил столкновение с Geely и Lancia Zeta, которые остановились, чтобы пропустить женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. После этого один из автомобилей совершил наезд на 72-летнюю женщину.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60308.php

Читать полностью в источнике с фото:





Как сообщили в Следственном комитете, в результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60308.php

Читать полностью в источнике с фото:





Водитель и пассажир Geely с травмами различной степени тяжести госпитализированы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60308.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60308.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60308.php

Читать полностью в источнике с фото:



