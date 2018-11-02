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Шуба для Лукашенко
Модный показ мужской и женской верхней одежды из коллекции «Осень-зима 2018/2019» устроили для главы государства на Витебском меховом комбинате.
Александр Лукашенко признался, что выбрал пару моделей и для себя, сообщает БЕЛТА.
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Модный показ мужской и женской верхней одежды из коллекции «Осень-зима 2018/2019» устроили для главы государства на Витебском меховом комбинате.
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