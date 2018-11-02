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Видеофакт: в центре Минска девушка бросалась под машины
В ночь со 2 на 3 ноября девушка в темной одежде сидела на проезжей части улицы Максима Богдановича около моста через Свислочь. Видео инцидента опубликовал один из пользователей YouTube.
Судя по записи с видеорегистратора, девушка плакала и ждала, когда ее собьют,
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В ночь со 2 на 3 ноября девушка в темной одежде сидела на проезжей части улицы Максима Богдановича около моста через Свислочь. Видео инцидента опубликовал один из...
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