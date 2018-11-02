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Выбрана новая «Мисс Земля»

03.11.2018 20:18 — Разное | Партизан  
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Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул «Мисс Земля 2018», сообщает Rappler. Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.

Фыонг Кхань
Фото: @cantik_pageant

23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом «Мисс Земля», и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.

Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Россию на смотре красавиц представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.


Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. 16 финалов из 18 приняли Филиппины, по одному — Вьетнам и Австрия.


 
 
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Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул «Мисс Земля 2018», сообщает Rappler. Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс...
 
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