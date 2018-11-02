В Китае при столкновении 26 автомобилей погибло 14 человек





По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.









В результате дорожно-транспортного происшествия также пострадало 27 человек. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы.





На месте работают сотрудники служб дорожного движения и спасатели.



