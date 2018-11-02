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В Китае при столкновении 26 автомобилей погибло 14 человек
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
В результате дорожно-транспортного происшествия также пострадало 27 человек. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы.
На месте работают сотрудники служб дорожного движения и спасатели.
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По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над своим автомобилем.
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