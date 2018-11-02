Фотофакт: в Италии 52-летний мужчина неожиданно заплакал кровавыми слезами.

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bykvu.com , сылаясь на Science Alert. Об этом пишет, сылаясь на Science Alert.





Кровотечение из глаз началось внезапно, и в течение нескольких часов его невозможно было остановить. Тогда итальянец решил обратиться к врачам.





Отмечается, что на боль пациент не жаловался, его зрение не ухудшалось, а зрачки двигались без отклонений. Мужчина также сообщил, что это случилось впервые, ранее с ним подобного не происходило.





После обследования медики обнаружили на мембране, покрывающей глазное яблоко, легкое воспаление. А вскоре и доброкачественную опухоль (гeмангиому) под обоими веками. Все это указывало на гeмолакрию — крайне рeдкое состояние, при кoтором слезы текут вместе с крoвью.





Пациенту прописали специальные капли.





Издание отмечает, что кровотечение из глаз может быть следствием инфекции, воспаления, опухолей вокруг глаз, травмы ткани вокруг глаз и других причин. Однако не всегда странное состояние свидетельствует о серьезных опасностях для здоровья.



