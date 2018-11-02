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Захаров заявил, что его ассистент будет новым главным тренером "Динамо". "Зубры" это опровергают

03.11.2018 20:55 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров заявил, что в случае поражения «Динамо» от «Барыса» «зубрами» будет руководить его ассистент Алексей Баранов. Отметим, что игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Барыса».


Михаил Захаров. Фото: ХК «Юность»

«Он подписал с минским «Динамо» контракт, поэтому его не было. Нам сказали, что если эта игра будет проиграна, он будет главным тренером минского «Динамо», — приводит слова Захарова официальная группа «Юности» во «ВКонтакте».

Баранов никогда не был главным тренером. С 2015 по 2017-й он был ассистентом в молодежной команде «Юности», а с 2018-го — в главной.

В качестве игрока уроженец российской Электростали выступал за «Кристалл», «Элемаш», «Крылья Советов», «Керамин», воскресенский «Химик», «Нефтяник», «Брест», жлобинский «Металлург», «Неман» и «Юность».

Выступал за команду президента.

SPORT.TUT.BY попросил прокомментировать минское «Динамо» эту информацию.

«Заявляем официально: это сообщение не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе «Динамо».

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров заявил, что в случае поражения "Динамо" от "Барыса" "зубрами" будет руководить его ассистент Алексей Баранов. Отметим,...
 
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