Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров заявил, что в случае поражения «Динамо» от «Барыса» «зубрами» будет руководить его ассистент Алексей Баранов. Отметим, что игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Барыса».



Михаил Захаров. Фото: ХК «Юность»

«Он подписал с минским «Динамо» контракт, поэтому его не было. Нам сказали, что если эта игра будет проиграна, он будет главным тренером минского «Динамо», — приводит слова Захарова официальная группа «Юности» во «ВКонтакте».

Баранов никогда не был главным тренером. С 2015 по 2017-й он был ассистентом в молодежной команде «Юности», а с 2018-го — в главной.

В качестве игрока уроженец российской Электростали выступал за «Кристалл», «Элемаш», «Крылья Советов», «Керамин», воскресенский «Химик», «Нефтяник», «Брест», жлобинский «Металлург», «Неман» и «Юность».

Выступал за команду президента.

SPORT.TUT.BY попросил прокомментировать минское «Динамо» эту информацию.

«Заявляем официально: это сообщение не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе «Динамо».