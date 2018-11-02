﻿ Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее и себя. 21.by
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Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее и себя

03.11.2018 20:04 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Рассказ главы государства о том, как снял перед лидером Казахстана ботинок, чтобы доказать, что обувь белорусская, вызывает массу вопросов.

Необычное признание Александр Лукашенко сделал во время посещения Витебского мехового комбината, который входит в холдинг «Марко». В частности, он рассказал, что часто носит обувь этой фирмы и она даже привлекает внимание глав других государств.

— Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». — «Да не может быть!» Снял и показал ему — «Марко» написано», — рассказал Лукашенко.

«И не надо итальянское, и не надо французское», — добавил президент.

В этой истории смущает сразу несколько моментов. Во-первых, сама тема разговора между двумя лидерами. Удивительно, что два серьезных политика, призванные решать мировые политические проблемы, вдруг пустились в обсуждение модных луков.

Да и сам факт того, что Александр Григорьевич замечает, в чем «щеголяют» его коллеги во время официальных встреч изрядно настораживает — чай не «Неделя высокой моды», чтобы хвастать обновками и впитывать новые тенденции, — у глав государств должны быть дела и поважнее. По крайней мере, очень бы хотелось так думать.

Во-вторых, довольно странной выглядит и сама манера поведения белорусского лидера: «снял ботинок и показал». Это что? Нынче по протоколу можно и так? Или просто не давали спать лавры Никиты Сергеевича?

Ну а третий, самый важный момент, это реклама белорусской продукции. Вернее, ее антиреклама. Казалось бы, Александр Григорьевич хотел как лучше: рассказать, что и сам носит и другие лидеры внимание обращают. Но получилось, наоборот. Фраза Назарбаева, узнавшего о белорусском происхождении обуви: «Да не может!», после которой последовало то самое обнажение для доказательства, только подтвердила, что в мире ничего хорошего от белорусской продукции не ждут. По крайней мере, из уст Лукашенко это прозвучало именно так.

В общем, как ни старался Александр Григорьевич показать всем свой ботинок и «кузькину мать», ничего хорошего не получилось.

Лукашенко рассказал, как Назарбаев завидовал его ботинкам "Марко"

 
 
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Рассказ главы государства о том, как снял перед лидером Казахстана ботинок вызывает массу вопросов.
 
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