Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее и себя

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Необычноесделал во время посещения Витебского мехового комбината, который входит в холдинг «Марко». В частности, он рассказал, что часто носит обувь этой фирмы и она даже привлекает внимание глав других государств.— рассказал Лукашенко.— добавил президент.В этой истории смущает сразу несколько моментов. Во-первых, сама тема разговора между двумя лидерами. Удивительно, что два серьезных политика, призванные решать мировые политические проблемы, вдруг пустились в обсуждение модных луков.Да и сам факт того, что Александр Григорьевич замечает, в чем «щеголяют» его коллеги во время официальных встреч изрядно настораживает — чай не «Неделя высокой моды», чтобы хвастать обновками и впитывать новые тенденции, — у глав государств должны быть дела и поважнее. По крайней мере, очень бы хотелось так думать.Во-вторых, довольно странной выглядит и сама манера поведения белорусского лидера: «снял ботинок и показал». Это что? Нынче по протоколу можно и так? Или просто не давали спать лавры Никиты Сергеевича?Ну а третий, самый важный момент, это реклама белорусской продукции. Вернее, ее антиреклама. Казалось бы, Александр Григорьевич хотел как лучше: рассказать, что и сам носит и другие лидеры внимание обращают. Но получилось, наоборот. Фраза Назарбаева, узнавшего о белорусском происхождении обуви: «Да не может!», после которой последовало то самое обнажение для доказательства, только подтвердила, что в мире ничего хорошего от белорусской продукции не ждут. По крайней мере, из уст Лукашенко это прозвучало именно так.В общем, как ни старался Александр Григорьевич показать всем свой ботинок и «кузькину мать», ничего хорошего не получилось.