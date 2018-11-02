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Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

03.11.2018 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Открытие после реконструкции Лошицкого моста стало важным событием для автомобилистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт занял три месяца. И это почти вдвое меньше нормативного срока.

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Но время не сказалось на качестве: мост прошел испытания на прочность.

Это первые авто, проехавшие 3 ноября по внутренней стороне МКАД в районе Лошицы. Теперь на мосту – ранее просевшем – можно проехать в две стороны.

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Дмитрий Боярович, СТВ:
Чувствовалось, что водители очень ждали открытия движения по этому участку МКАД. Первые автолюбители, проехавшие здесь, даже сигналили, выражая благодарность дорожникам.

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Ремонт завершился досрочно. За 3 месяца – вместо 5,5 месяцев, положенных по нормам. Этого достигли за счет активизации усилий. Зачастую на объекте одновременно работали 200 человек.

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца

Напомним, мост на МКАД в районе Лошицы просел 1 августа. Как выяснили специалисты – из-за дефекта перекрытия. Их все (а конкретнее, 28 балок) строители заменили.

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Михаил Берестевич, начальник отраслевой мостовой лаборатории «БелдорНИИ»:
Технически здесь применены два решения, которые позволяют исключить возможность попадания агрессивных стоков с мостового полотна на ниже лежащие конструкции. То есть мы надеемся, что это сооружение прослужит долго.

Открывшийся после ремонта мост может выдержать большегруз весом 112 тонн. Это соответствует классу нагрузок А14 – одному из самых высоких. А срок эксплуатации обновленного путепровода – порядка 50 лет.

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
В процессе эксплуатации сооружения будут проводиться обследования, раз в пять лет эти обследования углубленные. По их результатам будет видно, какие мероприятия нужно проводить, чтобы продлить время службы, либо же когда его нужно будет ставить на ремонт.

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Проезд под мостом к улице Бабушкина и Игуменскому тракту откроют 6 ноября. 3 ноября анонсировали и ремонт двух других путепроводов на МКАД: на 2-м и 24-м километрах. Открытие же движения на этом участке – один из подарков городу к 7 ноября, которые уже стали доброй традицией.

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице
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Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Открытие после реконструкции Лошицкого моста стало важным событием для автомобилистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт...
 
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