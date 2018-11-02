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Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице
Новости Беларуси. Открытие после реконструкции Лошицкого моста стало важным событием для автомобилистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт занял три месяца. И это почти вдвое меньше нормативного срока.
Но время не сказалось на качестве: мост прошел испытания на прочность.
Это первые авто, проехавшие 3 ноября по внутренней стороне МКАД в районе Лошицы. Теперь на мосту – ранее просевшем – можно проехать в две стороны.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Ремонт завершился досрочно. За 3 месяца – вместо 5,5 месяцев, положенных по нормам. Этого достигли за счет активизации усилий. Зачастую на объекте одновременно работали 200 человек.
Напомним, мост на МКАД в районе Лошицы просел 1 августа. Как выяснили специалисты – из-за дефекта перекрытия. Их все (а конкретнее, 28 балок) строители заменили.
Михаил Берестевич, начальник отраслевой мостовой лаборатории «БелдорНИИ»:
Открывшийся после ремонта мост может выдержать большегруз весом 112 тонн. Это соответствует классу нагрузок А14 – одному из самых высоких. А срок эксплуатации обновленного путепровода – порядка 50 лет.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Проезд под мостом к улице Бабушкина и Игуменскому тракту откроют 6 ноября. 3 ноября анонсировали и ремонт двух других путепроводов на МКАД: на 2-м и 24-м километрах. Открытие же движения на этом участке – один из подарков городу к 7 ноября, которые уже стали доброй традицией.
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Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице
Новости Беларуси. Открытие после реконструкции Лошицкого моста стало важным событием для автомобилистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт...
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