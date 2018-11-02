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Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

03.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Чаще всего звонки на прямые телефонные линии, которые традиционно проходят в Гродненском облисполкоме, поступают от гродненцев, но в эту субботу большинство из обратившихся – жители районных центров и небольших населенных пунктов региона.
 
– Люди звонят по поводу того, что их волнует, и, конечно, ни одно телефонное обращение не остается без внимания, – отметил Игорь Попов– Граждане чаще всего поднимают вопросы благоустройства, состояния жилищного фонда, проведения ремонтных работ. Надо сказать, что большинство проблем, с которыми жители области обратились сегодня на прямую телефонную линию, находятся, прежде всего, в компетенции районных и сельских органов власти. Такие вопросы будут переадресованы по назначению.
 
В подавляющем большинстве случаев граждан волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, жительница многоквартирного дома по улице Поповича пожаловалась на отсутствие водоотвода, из-за чего в дождливую погоду во дворе застаивается вода. Специалисты городского ЖКХ организуют выезд на место, оценят ситуацию и примут соответствующие меры.
 
Отдельные вопросы касались спорного землепользования, благоустройства, оказания торговых и медицинских услуг в деревнях. Так, жительница городского поселка Россь Волковысского района выразила обеспокоенность нехваткой медицинских кадров в местной поликлинике. 
 
Всего на субботнюю прямую линию поступило более 30 звонков.
 
Касательно каждой конкретной ситуации специалисты из разных сфер и структурных подразделений облисполкома, которые обрабатывали звонки на прямой линии, дали обратившимся гражданам компетентные разъяснения.
 
 
 
 
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Чаще всего звонки на прямые телефонные линии, которые традиционно проходят в Гродненском облисполкоме, поступают от гродненцев, но в эту субботу большинство из...
 
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