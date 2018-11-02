﻿ Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие

03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сразу два юбилея отпраздновал в Столине известный в стране и за ее пределами ансамбль танца «Рэха».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60322.php

Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие

45 лет прошло с года создания коллектива и 35 лет назад он получил звание «Народный». В честь дня рождения танцоры порадовали гостей разноплановыми номерами. Сегодня в репертуаре «Рэхи» традиционные белорусские танцы, танцы народов мира, хореографические композиции разных жанровых направлений. Всего в ансамбле более 40 различных постановок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60322.php

Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60322.php

Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие

По словам руководителя коллектива, Елены Волковой, сегодня в «Рэхе» танцует до ста человек, а возраст участников от 16 до 35 лет:

- Две подготовительных группы и основной состав. Очень радует, что в нашем коллективе много детей. Сейчас, ведь, появились разнообразные спортивные секции. От плавания до футбола… Но к нам все равно идут.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60322.php

Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие

В Беларуси «Рэха» - визитная карточка Столинского района, а зарубежом презентует страну. География выступлений впечатляет: Польша, Германия, Франция, Алжир, Болгария, Молдова, Украина, Россия и другие страны. «Рэха» - участник многочисленных фестивалей, которые проводятся внутри страны и за рубежом. Елена Волкова говорит, коллектив радужно встречают везде:

- Сначала привлекают костюмы. В Германии, например, в прошлом году зрители как увидели наших артистов, так сразу стали массово фотографировать. А как начинаем танцевать под народную музыку, так тут просто фурор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60322.php

Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие

Бурные овации раздавались после каждого выступления и в ходе юбилейного концерта в Столине. А участники коллектива вместе со словами благодарности получали награды от руководства района и профсоюзов.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу два юбилея отпраздновал в Столине известный в стране и за ее пределами ансамбль танца «Рэха». 45 лет прошло с года создания коллектива и 35 лет назад он...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика