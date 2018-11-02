Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие

Сразу два юбилея отпраздновал в Столине известный в стране и за ее пределами ансамбль танца «Рэха».



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45 лет прошло с года создания коллектива и 35 лет назад он получил звание «Народный». В честь дня рождения танцоры порадовали гостей разноплановыми номерами. Сегодня в репертуаре «Рэхи» традиционные белорусские танцы, танцы народов мира, хореографические композиции разных жанровых направлений. Всего в ансамбле более 40 различных постановок.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60322.php

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По словам руководителя коллектива, Елены Волковой, сегодня в «Рэхе» танцует до ста человек, а возраст участников от 16 до 35 лет:

- Две подготовительных группы и основной состав. Очень радует, что в нашем коллективе много детей. Сейчас, ведь, появились разнообразные спортивные секции. От плавания до футбола… Но к нам все равно идут.



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В Беларуси «Рэха» - визитная карточка Столинского района, а зарубежом презентует страну. География выступлений впечатляет: Польша , Германия, Франция, Алжир, Болгария, Молдова, Украина, Россия и другие страны. «Рэха» - участник многочисленных фестивалей, которые проводятся внутри страны и за рубежом. Елена Волкова говорит, коллектив радужно встречают везде:

- Сначала привлекают костюмы. В Германии, например, в прошлом году зрители как увидели наших артистов, так сразу стали массово фотографировать. А как начинаем танцевать под народную музыку, так тут просто фурор.



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Бурные овации раздавались после каждого выступления и в ходе юбилейного концерта в Столине. А участники коллектива вместе со словами благодарности получали награды от руководства района и профсоюзов.