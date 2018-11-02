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Известный народный ансамбль страны отметил 45-летие
03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест
Сразу два юбилея отпраздновал в Столине известный в стране и за ее пределами ансамбль танца «Рэха».
45 лет прошло с года создания коллектива и 35 лет назад он получил звание «Народный». В честь дня рождения танцоры порадовали гостей разноплановыми номерами. Сегодня в репертуаре «Рэхи» традиционные белорусские танцы, танцы народов мира, хореографические композиции разных жанровых направлений. Всего в ансамбле более 40 различных постановок.
По словам руководителя коллектива, Елены Волковой, сегодня в «Рэхе» танцует до ста человек, а возраст участников от 16 до 35 лет:
- Две подготовительных группы и основной состав. Очень радует, что в нашем коллективе много детей. Сейчас, ведь, появились разнообразные спортивные секции. От плавания до футбола… Но к нам все равно идут.
В Беларуси «Рэха» - визитная карточка Столинского района, а зарубежом презентует страну. География выступлений впечатляет:
- Сначала привлекают костюмы. В Германии, например, в прошлом году зрители как увидели наших артистов, так сразу стали массово фотографировать. А как начинаем танцевать под народную музыку, так тут просто фурор.
Бурные овации раздавались после каждого выступления и в ходе юбилейного концерта в Столине. А участники коллектива вместе со словами благодарности получали награды от руководства района и профсоюзов.
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Сразу два юбилея отпраздновал в Столине известный в стране и за ее пределами ансамбль танца «Рэха». 45 лет прошло с года создания коллектива и 35 лет назад он...
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