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БГК имени Мешкова потерпел четвертое поражение кряду в Лиге чемпионов
03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест
Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в столице Македонии местному «Вардару» в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов. Это четвертое кряду поражение брестчан в Лиге чемпионов.
Фото: bgk-meshkova.com
«Вардар» (Скопье, Македония) — БГК им. Мешкова (Брест) — 30:23 (14:14).
3 ноября. Скопье. Спортцентр «Яне Сандански».
«Вардар»: Гедбан, Милославлев; Стойлов, Недановски, Поповски, Криштопанс (3), Ферейра, Диссингер, Карачич (11), Скубе (1), Калараш (1), Чупич (6), Дибиров (6), Шишкарев (1), Войводич, Киселев (1)
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак, Шкуринский (5), Бочко, Юринок (1), Ивич (3), Шумак (4), Баранов, Горак (1), Разгор (1), Обранович (2), Сельвесюк (2), Джукич (1), Джорджич, Шилович (3).
Фото: bgk-meshkova.com
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Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в столице Македонии местному «Вардару» в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов. Это четвертое кряду поражение...
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