﻿ БГК имени Мешкова потерпел четвертое поражение кряду в Лиге чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГК имени Мешкова потерпел четвертое поражение кряду в Лиге чемпионов

03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в столице Македонии местному «Вардару» в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов. Это четвертое кряду поражение брестчан в Лиге чемпионов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60321.php

БГК имени Мешкова потерпел четвертое поражение кряду в Лиге чемпионов

Фото: bgk-meshkova.com

«Вардар» (Скопье, Македония) — БГК им. Мешкова (Брест) — 30:23 (14:14).

3 ноября. Скопье. Спортцентр «Яне Сандански».

«Вардар»: Гедбан, Милославлев; Стойлов, Недановски, Поповски, Криштопанс (3), Ферейра, Диссингер, Карачич (11), Скубе (1), Калараш (1), Чупич (6), Дибиров (6), Шишкарев (1), Войводич, Киселев (1)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак, Шкуринский (5), Бочко, Юринок (1), Ивич (3), Шумак (4), Баранов, Горак (1), Разгор (1), Обранович (2), Сельвесюк (2), Джукич (1), Джорджич, Шилович (3).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60321.php

БГК имени Мешкова потерпел четвертое поражение кряду в Лиге чемпионов

Фото: bgk-meshkova.com

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты БГК имени Мешкова проиграли в столице Македонии местному «Вардару» в выездном матче группового раунда Лиги чемпионов. Это четвертое кряду поражение...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика