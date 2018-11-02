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В Барановичском районе сбили мужчину, открывавшего шлагбаум
03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло 3 ноября в поселке Октябрьский.
Фото: Instagram ССНМП г. Барановичи
О происшествии на железнодорожном переезде сообщается на
По предварительным данным, когда мужчина открывал шлагбаум, его не заметил водитель «Пежо». После ДТП пострадавший с травмами доставлен в больницу.
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ДТП произошло 3 ноября в поселке Октябрьский. Фото: Instagram ССНМП г. Барановичи О происшествии на железнодорожном переезде сообщается на страничке станции скорой и...
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