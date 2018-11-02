В Барановичском районе сбили мужчину, открывавшего шлагбаум

ДТП произошло 3 ноября в поселке Октябрьский.



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Фото: Instagram ССНМП г. Барановичи

О происшествии на железнодорожном переезде сообщается на страничке станции скорой и неотложной помощи г. Барановичи в Instagram.

По предварительным данным, когда мужчина открывал шлагбаум, его не заметил водитель «Пежо». После ДТП пострадавший с травмами доставлен в больницу.