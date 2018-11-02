Обновлённый вокзал на станции «Горынь» откроют к декабрю

Читатель МП посетовал на то, что ему вместе с другими пассажирами пришлось ожидать поезда на станции «Горынь» на улице под дождём.



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На станции «Горынь» ремонт

Читатель утверждал, что нигде нет никакого укрытия либо навеса, чтобы можно было переждать непогоду. «Когда уже закончится ремонт? И когда можно скоротать время на вокзале в комфортных условиях?», – вопрошал жалобщик.

Этот вопрос мы переадресовали начальнику железнодорожной станции «Горынь» Владимиру Командышко.

– Для пассажиров и встречающих на станции в период ремонтных работ предусмотрено специальное место ожидания. Это вагон вместимостью до ста человек. В нём есть скамейки, столы. На станции размещены направляющие к вагону знаки, по которым легко сориентироваться и дойти до этого вагона, – прокомментировал Владимир Командышко.



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В вагончике можно провести время в ожидании поезда

Для удобства пассажиров сотрудники станции дополнительно объявляют время прихода поездов, чтобы находящиеся в вагоне ожидания пассажиры своевременно успевали выйти на платформу.



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Начальник железнодорожной станции «Горынь» добавил, что ремонт подходит к завершению. Планируется, что к 1 декабря здание вокзала распахнёт свои двери после ремонта.