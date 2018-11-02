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Обновлённый вокзал на станции «Горынь» откроют к декабрю
03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест
Читатель МП посетовал на то, что ему вместе с другими пассажирами пришлось ожидать поезда на станции «Горынь» на улице под дождём.
На станции «Горынь» ремонт
Читатель утверждал, что нигде нет никакого укрытия либо навеса, чтобы можно было переждать непогоду. «Когда уже закончится ремонт? И когда можно скоротать время на вокзале в комфортных условиях?», – вопрошал жалобщик.
Этот вопрос мы переадресовали начальнику железнодорожной станции «Горынь» Владимиру Командышко.
– Для пассажиров и встречающих на станции в период ремонтных работ предусмотрено специальное место ожидания. Это вагон вместимостью до ста человек. В нём есть скамейки, столы. На станции размещены направляющие к вагону знаки, по которым легко сориентироваться и дойти до этого вагона, – прокомментировал Владимир Командышко.
В вагончике можно провести время в ожидании поезда
Для удобства пассажиров сотрудники станции дополнительно объявляют время прихода поездов, чтобы находящиеся в вагоне ожидания пассажиры своевременно успевали выйти на платформу.
Начальник железнодорожной станции «Горынь» добавил, что ремонт подходит к завершению. Планируется, что к 1 декабря здание вокзала распахнёт свои двери после ремонта.
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Читатель МП посетовал на то, что ему вместе с другими пассажирами пришлось ожидать поезда на станции «Горынь» на улице под дождём. На станции «Горынь» ремонт ...
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