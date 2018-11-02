Пенсионер совершал утреннюю пробежку и оказался под колёсами «Ауди»

Пострадавший в ДТП житель Давид-Городка доставлен в Столинскую ЦРБ.



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Все фото для Медиа-Полесья предоставили в ОГИ Столинского РОДВ

Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Столинского РОВД, ДТП произошло 1 ноября утром.

По предварительной информации, 23-летний житель Велемичей на автомобиле «Ауди 100» ехал по автодороге «Давид-Городок- Ольпень- Хотомель» в направлении Ольпеня. На 1 километре автодороги водитель совершил наезд на пешехода. 63-летний мужчина двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате происшествия пешехода с травмами госпитализировали в Столинскую ЦРБ.



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Известно, что 63-летний житель Давид-Городка каждое утро совершал пробежки из города в сторону Ольпеня и обратно. Отсутствие световозвращающего элемента на его одежде привело в этот раз к беде.

По факту ДТП проводится проверка.

Начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский отметил, что это 16-ое ДТП на Столинщине с начала года. 7 из них произошли с участием пешеходов и велосипедистов. Всего в авариях травмы получили 18 человек и 3 человека погибли.