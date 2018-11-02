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Пьяный бесправник в Лунинце «догнал» попутный автомобиль, вышел из машины и сбежал
03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест
К счастью, из людей никто не пострадал.
Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Лунинецкого РОВД, авария произошла 2 ноября около 12.20 по улице Энергетиков в Лунинце.
По предварительной информации, за рулём автомобиля «Рено» находился 28-летний лунинчанин. Двигаясь со стороны улицы Гагарина, лунинчанин не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении авто.
В результате аварии автомобиль «Рено» вылетел на полосу встречного движения и «уперся» в бордюр. Водитель вышел из машины, немного оправился от шока и бросился бежать в сторону улицы Западной.
Буквально через пару минут лунинанина задержали сотрудники
Водитель был лишён права управления транспортным средством.
По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.
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К счастью, из людей никто не пострадал. Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Лунинецкого РОВД, авария произошла 2 ноября около 12.20 по улице Энергетиков в Лунинце. По...
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