Пьяный бесправник в Лунинце «догнал» попутный автомобиль, вышел из машины и сбежал

К счастью, из людей никто не пострадал.



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Как сообщили Медиа-Полесью в ОГАИ Лунинецкого РОВД, авария произошла 2 ноября около 12.20 по улице Энергетиков в Лунинце.

По предварительной информации, за рулём автомобиля «Рено» находился 28-летний лунинчанин. Двигаясь со стороны улицы Гагарина, лунинчанин не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении авто.

В результате аварии автомобиль «Рено» вылетел на полосу встречного движения и «уперся» в бордюр. Водитель вышел из машины, немного оправился от шока и бросился бежать в сторону улицы Западной.



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Буквально через пару минут лунинанина задержали сотрудники ГАИ . При освидетельствовании в парах выдыхаемого воздуха концентрация алкоголя составила 1,7 промилле.

Водитель был лишён права управления транспортным средством.

По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.



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