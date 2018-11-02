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Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 5 по 11 ноября 2018 г.

03.11.2018 22:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 5 по 11 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60315.php

Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 5 по 11 ноября 2018 г.

Дата

Наименование мероприятия

Место и время проведения

05.11 — 11.11.2018

Выставка «Краски Индии»

Музей спасенных художественных ценностей, ул. Ленина, 39.

Время работы с 10.00 до 18.00, выходной: понедельник.

05.11 — 09.12.2018

Выставка «Соломенное золото Беларуси»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60. Время работы с 10.00 до 18.00

05.11.2018

Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой Высшая лига (1-ый этап) ХК «Брест 2» — ХК «Юниор» (Минск)

Ледовый дворец, ул. Московская, 151А, 
Начало в 13.00

06.11.2018

Трудовая акция «За дело», по облагораживанию города

Начало в 10:00

06.11.2018

День донора в рамках республиканской акции: «Безвозмездное донорство начинается с меня»

УЗ «Брестская областная больница»,
ул. Медицинская, д. 7

07.11.2018

Открытие Партизанского проспекта после реконструкции

Партизанский пр-т Начало в 11.00

07.11.2018

Возложение цветов (БГО КПБ)

Памятник Ленину Начало в 10.00

08.11.2018

Трудовая акция «За дело», по облагораживанию города

ул.Смирнова, 23 Начало в 10:00

08.11.2018

Торжественное закрытие III трудового семестра

УО «БрГТУ», фойе главного корпуса Начало в 13.00

08.11.2018

Круглый стол с молодыми специалистами с участием главы администрации Ленинского района г.Бреста по теме «Молодые специалисты: права, обязанности и гарантии»

Администрация Ленинского района, зал заседаний (каб. 207) Начало в 16.00

09.11.2018

Семинар «Механизмы реализации социальных гарантий лиц из числа детей-сирот, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на жилье и трудоустройство»

ГУ «ТЦСОН Московского района г. Бреста», ул. Халтурина, 8, 

актовый зал Начало в 10.00

10.11.2018

Лига чемпионов по гандболу среди мужских команд БГК им. А.П.Мешкова – Виве (Польша)

в 17.00, г. Брест, ул. Ленинградская, 4, ЦОР «Виктория»

10.11 — 11.11.2018

II Международный турнир памяти Дмитрия Гвишиани в программе чемпионата и первенства Брестской области по рукопашному бою

Легкоатлетический манеж ул. Московская, 151А,

с 8.00 до 18.00, открытие 10.11 в 13.00

13.11.2018

К 1000-летию г. Бреста «Музыка нашей Родины». В программе произведения белорусских композиторов

Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21.

Начало в 19.00
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 5 по 11 ноября 2018 г. Дата Наименование мероприятия Место и...
 
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