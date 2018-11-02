Мероприятия, проводимые в г. Бресте с 5 по 11 ноября 2018 г.

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Дата
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Наименование мероприятия
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Место и время проведения
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05.11 — 11.11.2018
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Выставка «Краски Индии»
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Музей спасенных художественных ценностей, ул. Ленина, 39.
Время работы с 10.00 до 18.00, выходной: понедельник.
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05.11 — 09.12.2018
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Выставка «Соломенное золото Беларуси»
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Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60. Время работы с 10.00 до 18.00
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05.11.2018
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Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой Высшая лига (1-ый этап) ХК «Брест 2» — ХК «Юниор» (Минск)
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Ледовый дворец, ул. Московская, 151А,
Начало в 13.00
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06.11.2018
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Трудовая акция «За дело», по облагораживанию города
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Начало в 10:00
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06.11.2018
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День донора в рамках республиканской акции: «Безвозмездное донорство начинается с меня»
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УЗ «Брестская областная больница»,
ул. Медицинская, д. 7
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07.11.2018
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Открытие Партизанского проспекта после реконструкции
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Партизанский пр-т Начало в 11.00
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07.11.2018
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Возложение цветов (БГО КПБ)
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Памятник Ленину Начало в 10.00
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08.11.2018
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Трудовая акция «За дело», по облагораживанию города
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ул.Смирнова, 23 Начало в 10:00
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08.11.2018
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Торжественное закрытие III трудового семестра
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УО «БрГТУ», фойе главного корпуса Начало в 13.00
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08.11.2018
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Круглый стол с молодыми специалистами с участием главы администрации Ленинского района г.Бреста по теме «Молодые специалисты: права, обязанности и гарантии»
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Администрация Ленинского района, зал заседаний (каб. 207) Начало в 16.00
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09.11.2018
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Семинар «Механизмы реализации социальных гарантий лиц из числа детей-сирот, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на жилье и трудоустройство»
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ГУ «ТЦСОН Московского района г. Бреста», ул. Халтурина, 8,
актовый зал Начало в 10.00
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10.11.2018
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Лига чемпионов по гандболу среди мужских команд БГК им. А.П.Мешкова – Виве (Польша)
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в 17.00, г. Брест, ул. Ленинградская, 4, ЦОР «Виктория»
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10.11 — 11.11.2018
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II Международный турнир памяти Дмитрия Гвишиани в программе чемпионата и первенства Брестской области по рукопашному бою
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Легкоатлетический манеж ул. Московская, 151А,
с 8.00 до 18.00, открытие 10.11 в 13.00
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13.11.2018
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К 1000-летию г. Бреста «Музыка нашей Родины». В программе произведения белорусских композиторов
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Брестский академический театр драмы, ул. Ленина, 21.
Начало в 19.00