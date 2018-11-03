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«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси

03.11.2018 22:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Большом театре Беларуси началась подготовка к новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, он пройдет на Старый Новый год.

«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси

«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси

Первые репетиции в Большом уже идут. Завсегдатаи и новички осваивают первые па новой программы. Ведь в ночь с 13 на 14 января любителям танца и профессиональным артистам театра предстоит кружиться в вальсе и отплясывать мазурку.

«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси

Ася Петрович, ассистент балетмейстера Большого театра Беларуси:
Только первая репетиция. Это один из самых сложных танцев бальной программы, которая была на балах, самый быстрый танец. Полька, мазурка – это самые быстрые танцы.

Уже выбрала ткань, уже подобрано кружево. Создание платья на бал – это процесс не быстрый.

«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси

Ольга Санельникова:
Я надеюсь, что программа будет очень интересной, потому что бал юбилейный и что-то будет новенькое.

Мы ждали с нетерпением сегодняшнего дня. Мы готовились, следили за рекламой, покупали билеты. Некоторые уже своими руками даже шили платья. Это был очень долгий процесс, и мы его ждем всегда, каждый год.

Новогодний бал в Большом театре пройдет в 10-й раз. Организаторы пока не раскрывают всех секретов праздничной программы. А на танцевальные репетиции могут приходить все, кто купил билет на новогоднее торжество.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Большом театре Беларуси началась подготовка к новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, он пройдет на Старый...
 
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