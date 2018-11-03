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«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси
Новости Беларуси. В Большом театре Беларуси началась подготовка к новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, он пройдет на Старый Новый год.
Первые репетиции в Большом уже идут. Завсегдатаи и новички осваивают первые па новой программы. Ведь в ночь с 13 на 14 января любителям танца и профессиональным артистам театра предстоит кружиться в вальсе и отплясывать мазурку.
Ася Петрович, ассистент балетмейстера Большого театра Беларуси:
Уже выбрала ткань, уже подобрано кружево. Создание платья на бал – это процесс не быстрый.
Ольга Санельникова:
Мы ждали с нетерпением сегодняшнего дня. Мы готовились, следили за рекламой, покупали билеты. Некоторые уже своими руками даже шили платья. Это был очень долгий процесс, и мы его ждем всегда, каждый год.
Новогодний бал в Большом театре пройдет в 10-й раз. Организаторы пока не раскрывают всех секретов праздничной программы. А на танцевальные репетиции могут приходить все, кто купил билет на новогоднее торжество.
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«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси
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«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси
Новости Беларуси. В Большом театре Беларуси началась подготовка к новогоднему балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, он пройдет на Старый...
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