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«Очень вкусно!» Дегустацией смаженки длиной 8 метров и весом 150 кг завершился сезон сельхозярмарок в Минске
Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом провели эту субботу посетители ярмарки у Дворца Спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смаженка впечатляющих размеров стала главным сюрпризом на закрытии сезона. Ее вес – 150 килограммов, а длина – 8 метров.
Целая ночь ушла на создание уникального блюда. На его приготовление понадобилось 150 яиц, 40 килограммов муки, 30 килограммов тыквы и 24 килограмма сыра.
Беру уже вторую порцию смаженки. Очень вкусно, очень нравится!
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Вот так вкусно и оригинально завершился сезон сельхозярмарок в столице. В течение двух месяцев минчан радовали широким выбором и низкими ценами. Но на этом выездная торговля не заканчивается. Ведь впереди всеми любимые рождественские распродажи.
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«Очень вкусно!» Дегустацией смаженки длиной 8 метров и весом 150 кг завершился сезон сельхозярмарок в Минске
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Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске
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«Очень вкусно!» Дегустацией смаженки длиной 8 метров и весом 150 кг завершился сезон сельхозярмарок в Минске
Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом провели эту субботу посетители ярмарки у Дворца Спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смаженка впечатляющих...
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