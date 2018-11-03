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Чемпионат Беларуси по футболу. Минское «Динамо» одолело «Витебск» и заняло 3 место в турнирной таблице

03.11.2018 23:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусбанк – чемпионат страны по футболу выходит на финишную прямую, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные может разрешиться главная интрига: станет ли БАТЭ чемпионом уже в 27-м туре или нет.

Об этом станет известно только 4 ноября. А 3 ноября в очном противостоянии отношения выясняли «Витебск» и минское «Динамо». Для команды Сергея Гуренко победа в этом матче – шанс обойти северян в турнирной таблице. И минская команда этим шансом воспользовалась, несмотря на туман, который повис над стадионом Витебска. На 27-й минуте точный удар нанес Нино Галович. 1:0 – минимальная победа «Динамо».

Чемпионат Беларуси по футболу. Минское «Динамо» одолело «Витебск» и заняло 3 место в турнирной таблице

Таким образом, столичная команда в турнирной таблице обходит «Витебск» и занимает 3-е место. В другом матче дня «Динамо-Брест» обыграло «Ислочь» – 3:1 и сохраняет шансы по итогам чемпионата попасть в тройку.
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусбанк – чемпионат страны по футболу выходит на финишную прямую, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные может разрешиться главная...
 
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