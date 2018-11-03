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Теннис. Морозова и Аояма сыграют в финале итогового турнира WTA
Новости Беларуси. Проиграли, но прошли в финал. Лидия Морозова и Шуко Аояма сыграют в главном матче малого итогового турнира WTA в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусско-японский тандем уступил в своем втором матче на групповом этапе китайскому дуэту Фан Йин Ксун – Тан Цзян – 6:3, 3:6, 6:10. Несмотря на это поражение, Морозова и Аояма заняли первое вместо в группе по лучшей разнице выигранных и проигранных сетов. Уже известно, что в финале белоруска и японка сыграют с сестрами Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.
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Новости Беларуси. Проиграли, но прошли в финал. Лидия Морозова и Шуко Аояма сыграют в главном матче малого итогового турнира WTA в парном разряде, сообщили в...
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