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БК «Цмоки-Минск» уступил баскетболистам «Пармы» в Единой лиге ВТБ
Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» все никак не могут добыть первую победу в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Парни Александра Крутикова гостили в Перми и ничего не смогли противопоставить хозяевам – баскетболистам «Пармы». Поражение «драконов» – 83:92.
Отметим, что минчане являются единственной командой на турнире, которая пока не одержала ни одной победы в этом сезоне. «Цмоки» занимают последнее место в таблице.
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Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» все никак не могут добыть первую победу в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Александра Крутикова...
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