БК «Цмоки-Минск» уступил баскетболистам «Пармы» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» все никак не могут добыть первую победу в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни Александра Крутикова гостили в Перми и ничего не смогли противопоставить хозяевам – баскетболистам «Пармы». Поражение «драконов» – 83:92.

Отметим, что минчане являются единственной командой на турнире, которая пока не одержала ни одной победы в этом сезоне. «Цмоки» занимают последнее место в таблице.