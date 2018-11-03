В Жуховичах вкусно и весело отпраздновали фестиваль «Яблочный день» (фото)

3 ноября в отделе культуры и досуга «Жуховичский дом культуры» широко и с размахом отметили «Яблочный день». Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной, потому каждый гость мог найти занятие по душе. Так, любой желающий мог отведать пирога или иных угощений, специально приготовленных на конкурс «Шарлотка-2018». К слову, первое место в нём заняла Татьяна Пучко.

В конкурсе детских рисунков «Щедрая осень» автором самой красивой и мастерски выполненной работой жюри признало Даниила Костюка, а вот приз за лучшую композицию из яблок присудили семье Лопух.

Также на фестивале можно было полюбоваться различными выставками и попробовать свои силы в беспроигрышной лотерее. Однако хорошее настроение и заряд энергии гостям подарили как местные артисты, так и гости – на «Яблочный день» приехали творческие коллективы из Ивья.

В завершение праздника на лицах гостей сияли улыбки, а это значит, что праздник удался!





















































































































































































Виктория КОСТЮК

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