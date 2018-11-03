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И так бывает. В Казахстане мужчина вернулся домой спустя два месяца после своих похорон
Житель казахского города Атырау вернулся домой спустя два месяца после того, как якобы принадлежащее ему тело похоронили, пишет
Мужчина ушел из дома 20 июня и не вернулся. Так как он и раньше иногда уходил без предупреждения, родственники обратились в правоохранительные органы только в июле.
Через некоторое время членов семьи пропавшего вызвали в морг и предъявили тело. Из-за разложения опознать его не удалось, однако проведенная генетическая экспертиза показала, что с вероятностью 99,92% труп принадлежал их родственнику. В сентябре умершего похоронили, семье выдали свидетельство о его смерти.
"Родственники даже вернули государству пенсию, которую выплачивали мужчине, когда тот был в розыске", — говорится в статье.
Однако в конце октября "покойный" неожиданно вернулся домой. Он сообщил, что летом на рынке познакомился с человеком, который уговорил его поработать в крестьянском хозяйстве в одном из районов области. Через четыре месяца мужчина решил вернуться домой. Его родственники планируют подать иск против специалистов, проводивших генетическую экспертизу.
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Житель казахского города Атырау вернулся домой спустя два месяца после того, как якобы принадлежащее ему тело похоронили, пишет Sputnik Казахстан.
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