И так бывает. В Казахстане мужчина вернулся домой спустя два месяца после своих похорон









Мужчина ушел из дома 20 июня и не вернулся. Так как он и раньше иногда уходил без предупреждения, родственники обратились в правоохранительные органы только в июле.





Через некоторое время членов семьи пропавшего вызвали в морг и предъявили тело. Из-за разложения опознать его не удалось, однако проведенная генетическая экспертиза показала, что с вероятностью 99,92% труп принадлежал их родственнику. В сентябре умершего похоронили, семье выдали свидетельство о его смерти.





"Родственники даже вернули государству пенсию, которую выплачивали мужчине, когда тот был в розыске", — говорится в статье.





Однако в конце октября "покойный" неожиданно вернулся домой. Он сообщил, что летом на рынке познакомился с человеком, который уговорил его поработать в крестьянском хозяйстве в одном из районов области. Через четыре месяца мужчина решил вернуться домой. Его родственники планируют подать иск против специалистов, проводивших генетическую экспертизу.