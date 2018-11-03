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Такого Киркорова мы совсем не знали: король эстрады помогает сироте-колясочнице из Гомеля

03.11.2018 23:39 — Разное | Партизан  
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История Маши Кожемякиной поражает – когда ей было всего девять лет, она лишилась мамы, а в десять – потеряла возможность ходить. После неудачной операции в Германии, Мария села в инвалидную коляску. Историю девушки, которой помогает Филипп Киркоров рассказали журналисты газеты «Гомельские ведомости».

Такого Киркорова мы совсем не знали: король эстрады помогает сироте-колясочнице из Гомеля
Единственная опора Маши – бабушка и дедушка – делают всё для любимой внучки. Но возраст многого уже не позволяет. Поэтому о будущем в этой семье стараются не говорить. Или говорят со слезами. Лишь понемногу приучают девушку к самостоятельности – чтобы она умела готовить и себя хоть как-то обслуживать. 

Маша в детстве ходила 

У неё – врождённая косолапость, но передвигаться могла, даже бегала. Однако проблема не только в этом – у девочки был деформирован позвоночник. Со временем на спине ребёнка образовался горбик. Требовалась операция. Маме Маши удалось познакомиться с господином Дитером Кнаутцем, ныне покойным руководителем фонда «Помощь Гомелю», который помогал гомельским детям прооперироваться у ведущих немецких докторов.

Вскоре Маша поехала в Германию. Однако операция по установке титановой конструкции, которая длилась девять часов, прошла неудачно. Шов не заживал, появилась отёчность, прооперировали вторично. Маша возвращалась домой уже в коляске.

Далее было ещё хуже – германская конструкция лопнула. В Минске её поменяли. Всего за девятнадцать лет жизни девушка перенесла восемь операций. Четыре из них – сложнейшие вмешательства на позвоночнике.

Кулон от Киркорова



Сейчас Маша только ползает, или одевает специальные фиксирующие устройства – тутора и  так ходит, опираясь на что-либо. Старается задействовать мышцы ног, чтобы не атрофировались. Ежедневные упражнения – часть жизни девушки.

Машу опекает врач травматолог-ортопед, заведующий нейрохирургическим отделением № 2 Гомельской областной клинической больницы Сергей Кириленко. Именно он писал письмо немецкому профессору. Выяснял, почему Маша оказалась в коляске. 

Сейчас Сергей Иванович держит Машу на контроле. Чувствительность в ногах девушки сохранилась, а потому есть надежда на восстановление.

Родные Маши и сама девушка живут этой надеждой. Молятся каждый день. Справиться морально во многом помогает певец Филипп Киркоров. Первый телефонный разговор с королём российской эстрады произошёл благодаря общему знакомому ровно пять лет тому назад.

– Филипп через знакомого передал мне кулон – филина. 

Это был первый его подарок. Кулон лежал в бархатном мешочке с запиской, – вспоминает Мария. – Потом мне позвонил неизвестный абонент, я беру трубку: «Алло». Слышу в ответ: «Здравствуйте». Я даже не узнала голос, хотя слушаю песни Филиппа по нескольку раз в день. Он представился. Но шока у меня не было. Я бабушке шепнула: «Это Киркоров». Она начала заикаться.

В свою очередь Маша подарила певцу статуэтку. Филипп её поставил в детскую комнату.

Маша обожала певца с детства. Под его песни засыпала и просыпалась. Даже во время операции в Германии (так совпало, что Филипп в это время давал там концерт) Маша, находясь в палате, слышала эхом доносящийся до клиники его голос. Тогда Мария и представить себе не могла, что жизнь принесёт ей не только много боли, но ещё и много радости. Радости общения с кумиром. Маша была на двух концертах Филиппа Киркорова в Гомеле.

И каждый раз певец подходил к девушке:

– После первого концерта сказал мне: «И ты в красном, и я – в красном. Так всё сочетается!»

С тех пор Филипп Киркоров поздравляет Машу с днём рождения, шлёт открытки. Маша ему рассказывает про собак, которым помогает, артист – про свою жизнь. И даже перед нашей встречей с Машей, он советовал, какую причёску лучше сделать.

– Я говорю: «Маша, надо вот так причесаться», – говорит бабушка Маши Надежда Николаевна.

– Уложила волосы, сфоткалась, послала Филиппу снимок, а он: «Так, бабушку не слушать, слушать меня. Волосы распушить, начесать…»

Так вышло, день моего визита к Маше, оказался юбилейным – ровно пять лет знакомства Марии с Филиппом. И он сам напомнил девушке об этом.

– Да, Филипп «живёт» с нами, – шутит Надежда Николаевна.

Полный текст читайте тут

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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История Маши Кожемякиной поражает – когда ей было всего девять лет, она лишилась мамы, а в десять – потеряла возможность ходить. После неудачной операции в...
 
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