Экс-посол Украины в Беларуси: предложения Лукашенко лягут в план обеспечения мира на Донбассе









ZIK . Об этом сообщил бывший посол Украины в Беларуси и бывший представитель Украины в Контактной группе Роман Бессмертный в эфире украинского телеканала





Инициативы Лукашенко относительно контингента Беларуси на Донбассе являются важными. Сейчас они получили очень интересный отзыв от руководства ОБСЕ и от руководства Мюнхенской конференции. Собственно, после нее прозвучал тезис поэтапного введения миротворческой миссии в различные администрации, сказал Роман Безсмертный.









Комментируя предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о привлечении США к мирному процессу на Донбассе, дипломат отметил, что такой сценарий действительно возможен, но после изменения формата и при подготовке нового содержания юридически сильных договоренностей.





«В таком случае надо будет создавать формат, который бы занимался выполнением юридически сильных решений, которые приняты в Нормандском и Минском процессах. Я хочу напомнить, что там было подписано 3 протокола об отводе тяжелых и средних вооружений и 2 протокола об разминировании. Можно на этом сосредоточиться. Можно в новом формате сосредоточиться и на вопросах миротворческой миссии и установлении режима управления территориями», – говорит Роман Бессмертный.





Дипломат считает, что инициативы Лукашенко относительно контингента Беларуси на Донбассе являются важными.





«Сейчас они получили очень интересный отзыв от руководства ОБСЕ и от руководства Мюнхенской конференции. Собственно, после нее прозвучал тезис поэтапного введения миротворческой миссии в различные администрации. Это очень интересные идеи», – добавил Роман Безсмертный.









Он также отметил на том, чего в этой ситуации нельзя делать:





«Нельзя безынициативно сидеть и наблюдать за тем, что происходит. Если не будет инициатив, это означает, что конфликт будет разрастаться. А им очень умело манипулирует Кремль, увеличивая напряжение», – отметил Роман Безсмертный.





Напомним, Лукашенко заявил, что может взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и сопровождать выборы на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют сделать Украину ареной для противостояния России. Кроме того, Лукашенко предложил расширить Минский формат помощью вовлечения представителей США в процесс переговоров. Россия приняла эти предложения, мягко говоря, прохладно.



