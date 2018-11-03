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По информации Михаила Захарова, Алексей Баранов возглавил минское "Динамо"
Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, что его ассистент Алексей Баранов возглавил минское "Динамо".
"Он подписал с минским "Динамо" контракт, поэтому его не было. Нам сказали, что если эта игра будет проиграна, он будет главным тренером минского "Динамо", — цитирует Захарова пресс-служба "Юности".
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров рассказал, что его ассистент Алексей Баранов возглавил минское "Динамо".
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