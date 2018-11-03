|
Фотофакт: фура чуть не упала с моста в реку, тягач повис в воздухе
Фура с российскими номерами чуть не упала с моста в реку, а водитель тягача только чудом сумел выбраться из кабины. Как передает
Фото: abw.by
На мосту велись ремонтные работы, а водитель не заметил соответствующую пометку и протаранил выставленные блоки. В результате тягач завис над мостом, а загруженная фура налегла на него и превратила в груду металла. Тем не менее водитель не пострадал.
Фото с места события появилась в Viber-паблик эвакуаторщик Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фура с российскими номерами чуть не упала с моста в реку, а водитель тягача только чудом сумел выбраться из кабины. Как передает abw.by, происшествие произошло в ночь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)