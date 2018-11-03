Фотофакт: фура чуть не упала с моста в реку, тягач повис в воздухе





Фото: abw.by





На мосту велись ремонтные работы, а водитель не заметил соответствующую пометку и протаранил выставленные блоки. В результате тягач завис над мостом, а загруженная фура налегла на него и превратила в груду металла. Тем не менее водитель не пострадал.









Фото с места события появилась в Viber-паблик эвакуаторщик Беларуси.



