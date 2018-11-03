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Фотофакт: фура чуть не упала с моста в реку, тягач повис в воздухе

03.11.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Фура с российскими номерами чуть не упала с моста в реку, а водитель тягача только чудом сумел выбраться из кабины. Как передает abw.by, происшествие произошло в ночь на пятницу на трассе М3 МинскВитебск возле деревни Бочейково.


Фото: abw.by

 На мосту велись ремонтные работы, а водитель не заметил соответствующую пометку и протаранил выставленные блоки. В результате тягач завис над мостом, а загруженная фура налегла на него и превратила в груду металла. Тем не менее водитель не пострадал.


Фото с места события появилась в Viber-паблик эвакуаторщик Беларуси.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Фура с российскими номерами чуть не упала с моста в реку, а водитель тягача только чудом сумел выбраться из кабины. Как передает abw.by, происшествие произошло в ночь...
 
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