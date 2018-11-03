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В Минске продают уникальный купе-кабриолет-пикап Chrysler SSR
Один из трёх автомобилей, зарегистрированных в Республике Беларусь, выставлен на продажу.
©simplycars.ru
В Минске выставлен на продажу очень редкий в наших краях автомобиль — Chrysler SSR. Владелец просит за машину с пробегом в 85 000 километров 30 000 долларов. К достоинствам модели можно отнести гарантированное внимание на дорогах.
Под капотом Chrysler SSR установлен атмосферный бензиновый мотор объёмом 5 литров на 300 л.с., который работает в паре с механикой.
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Один из трёх автомобилей, зарегистрированных в Республике Беларусь, выставлен на продажу.
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