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В Минске продают уникальный купе-кабриолет-пикап Chrysler SSR

03.11.2018 21:19 — Разное | Партизан  
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Один из трёх автомобилей, зарегистрированных в Республике Беларусь, выставлен на продажу.


©simplycars.ru

В Минске выставлен на продажу очень редкий в наших краях автомобиль — Chrysler SSR. Владелец просит за машину с пробегом в 85 000 километров 30 000 долларов. К достоинствам модели можно отнести гарантированное внимание на дорогах.


Под капотом Chrysler SSR установлен атмосферный бензиновый мотор объёмом 5 литров на 300 л.с., который работает в паре с механикой.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Один из трёх автомобилей, зарегистрированных в Республике Беларусь, выставлен на продажу.
 
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