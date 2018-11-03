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Впервые: двум фанатам брестского «Динамо» запретили посещать стадион в течение года
Фанаты брестского клуба стали первыми в Беларуси, против кого применили новый вид административного взыскания – запрет на посещение физкультурно-спортивных объектов.
Как
2 ноября Ленинский РОВД Бреста применил новый закон о болельщиках. Каждого из двух фанатов оштрафовали на шесть базовых величин (147 рублей) и запретили им год посещать стадионы и спортивные мероприятия.
Напомним, дополнения в Кодекс об административных нарушениях вступили в силу 29 октября этого года. Согласно изменениям появился новый вид административного взыскания – административный запрет на посещение физкультурно-спортивных объектов. Правда, в законе написано: такой запрет может применяться в качестве дополнительного административного взыскания.
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Фанаты брестского клуба стали первыми в Беларуси, против кого применили новый вид административного взыскания – запрет на посещение физкультурно-спортивных...
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