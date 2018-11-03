Впервые: двум фанатам брестского «Динамо» запретили посещать стадион в течение года









сообщает belsat.eu, вечером 31 октября на стадионе «Брестский» играли один из ключевых матчей чемпионата Беларуси: брестское «Динамо» принимало борисовский БАТЭ. В середине второго тайма фанаты хозяев стадиона на своем секторе устроили пиротехническое шоу, и над стадионом повисла дымовая завеса. Милиция не стала во время матча трогать людей, игра продолжилась и принесла победу БАТЭ со счетом 3:1. Но фанатов наказали через несколько дней. Какbelsat.eu, вечером 31 октября на стадионе «Брестский» играли один из ключевых матчей чемпионата Беларуси: брестское «Динамо» принимало борисовский БАТЭ. В середине второго тайма фанаты хозяев стадиона на своем секторе устроили пиротехническое шоу, и над стадионом повисла дымовая завеса. Милиция не стала во время матча трогать людей, игра продолжилась и принесла победу БАТЭ со счетом 3:1. Но фанатов наказали через несколько дней.





2 ноября Ленинский РОВД Бреста применил новый закон о болельщиках. Каждого из двух фанатов оштрафовали на шесть базовых величин (147 рублей) и запретили им год посещать стадионы и спортивные мероприятия.









Напомним, дополнения в Кодекс об административных нарушениях вступили в силу 29 октября этого года. Согласно изменениям появился новый вид административного взыскания – административный запрет на посещение физкультурно-спортивных объектов. Правда, в законе написано: такой запрет может применяться в качестве дополнительного административного взыскания.



