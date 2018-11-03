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Посол Великобритании: Раньше я думала, что Беларусь очень закрытая и советизированная страна

03.11.2018 20:54 — Разное | Партизан  
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Посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб побывала в Гомеле на встрече с государственными чиновниками, правозащитниками и депутатами парламента, на которой обсуждалась проблема смертной казни в Беларуси. В дискуссии также участвовали эксперты «Amnesty International».

Посол Великобритании: Раньше я думала, что Беларусь очень закрытая и советизированная страна
Фиона Гибб. Фото МИД Великобритании
Зарубежные гости отметили, что в этом направлении в Беларуси есть прогресс, но этого пока недостаточно, пишет belsat.eu. Участники встречи предложили вынести эту тему за рамки «дискуссионных» клубов. И с этим все присутствующие согласились. Правда, кто-то метко заметил, что на самой встрече не было ни одного представителя государственных СМИ.

После «совещания» журналисты попросили председателя парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрея Наумовича поделиться своими выводами по итогам беседы о смертной казни, но он решительно заявил, что «совещание закончилось».

Посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб корреспондентам «Белсат» не отказала.

«Раньше я думала, что Беларусь очень закрытая страна. И хотя Советского Союза уже нет, мне казалось, что здесь много советского. Своим соотечественникам я рассказываю, что когда они приедут в Беларусь, они увидят то, чего не ожидали. Ко мне в Беларусь приезжают друзья, но я признаюсь, что они едут со стереотипами. После Минске все остаются под впечатлением от красоты города. Конечно, что они не увидят и не узнают что-то другое о Беларуси, но первое впечатление: Минск – безопасный и приятный город», – рассказывает Фиона Гибб.

По её словам, беларусы более покорные, чем её соотечественники. Гибб также рассказала, что сможет сказать больше о беларусах, если научится понимать «беларуский юмор».

«Пока я не до конца понимаю то, над чем смеются белорусы», – улыбаясь отметила посол.

Фиона Гибб занимает должность посла Великобритании в Беларуси с 2016 года. Ранее работала в Ираке, Сомали, Украине, Германии и Йемене.


 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб побывала в Гомеле на встрече с государственными чиновниками, правозащитниками и депутатами парламента, на которой...
 
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