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Актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве

03.11.2018 23:31 — Разное | UDF  
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Фото: ТАСС / Тушин Антон
Актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По некоторой информации, 71-летняя Народная артистка России пострадала в московском метро. На станции Таганская радиальной линии (фиолетовая ветка), ей прищемило голову дверьми вагонами. Это произошло в тот момент, когда актриса заходила в вагон - вперед зщашли дети с мама, она следовала следом, но двери закрылись.

Татьяна Григорьевна обратилась за медпомощью.

 
 
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По некоторой информации, 71-летняя Народная артистка России пострадала в московском метро.
 
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