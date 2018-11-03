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Актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве
Фото: ТАСС / Тушин Антон
По некоторой информации, 71-летняя Народная артистка России пострадала в московском метро. На станции Таганская радиальной линии (фиолетовая ветка), ей прищемило голову дверьми вагонами. Это произошло в тот момент, когда актриса заходила в вагон - вперед зщашли дети с мама, она следовала следом, но двери закрылись.
Татьяна Григорьевна обратилась за медпомощью.
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По некоторой информации, 71-летняя Народная артистка России пострадала в московском метро.
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