Актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве



Фото: ТАСС / Тушин Антон

По некоторой информации, 71-летняя Народная артистка России пострадала в московском метро. На станции Таганская радиальной линии (фиолетовая ветка), ей прищемило голову дверьми вагонами. Это произошло в тот момент, когда актриса заходила в вагон - вперед зщашли дети с мама, она следовала следом, но двери закрылись.Татьяна Григорьевна обратилась за медпомощью.