Вероятность дотянуть до 75 лет — 25%. Сколько живут и зарабатывают мужчины в Беларуси

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На начало 2018 года в стране было чуть более 4 млн 421 тысячи мужчин. Это 46,6% от всего населения Беларуси. Женщин у нас традиционно больше — такая тенденция неизменна с 1959 года.Три четверти белорусских мужчин живут в городах и поселках городского типа. На начало года таких было более 3 млн 417 тысяч человек. В 2018 году в деревне мужчин было больше женщин в возрастной группе до 60 лет. В это же время в городе белорусов становится меньше, чем белорусок, уже в возрастной группе от 25 лет.Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2017 году должна была составить 69,3 года, женщин — 79,2 года.Медики считают, что около 30% смертей мужчин из-за проблем с системой кровообращения связаны с употреблением алкоголя. Ведь пьют они намного больше женщин. По данным Института оценки и измерения показателей здоровья, опубликованным в международном медицинском журнале The Lancet, мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали в среднем 6 порций алкоголя в день, а женщины — 3,4 порции. Порции приводятся из расчета по 10 г этилового спирта на одну.У мужчины в Беларуси вероятность дожить до 75 лет — 25%, у женщины она вдвое выше.Зато белорусы зарабатывают больше белорусок. В 2017 году в среднем они получали чуть более 1110 рублей в месяц, а женщины — чуть более 828.