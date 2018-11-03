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"Надо будет — еще раз открою": врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы спасти жизнь пациента

03.11.2018 23:20 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
В Новосибирске врач скорой помощи ради спасения пациента сломал руками шлагбаум.

В одном из жилых домов бригаду скорой помощи ждал пациент, но при въезде во двор медики обнаружили закрытый шлагбаум. В результате врач Валерий Гаврилюк принял решение поднять шлагбаум руками, чем нанес механизму повреждения. Теперь некоторые жильцы дома требуют возместить ущерб.

Сам врач после данной ситуации заявил, что если понадобится, то и дальше будет ломать. И в окно влезет при необходимости. Жизнь человека все равно бесценна, а восстановление шлагбаума стоит немного более трех тысяч российских рублей.


В свою очередь главный врач клиники, где работает герой истории, отметил, что если суд обяжет возместить ущерб, то он будет возмещен. Однако он обратил внимание на тот факт, что шлагбаумы в городе стоят практически в каждом дворе, но правомерность их установки остается вопросом открытым.

 
 
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В Новосибирске врач скорой помощи ради спасения пациента сломал руками шлагбаум.
 
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