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"Надо будет — еще раз открою": врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы спасти жизнь пациента
Фото: © Белновости
В одном из жилых домов бригаду скорой помощи ждал пациент, но при въезде во двор медики обнаружили закрытый шлагбаум. В результате врач Валерий Гаврилюк принял решение поднять шлагбаум руками, чем нанес механизму повреждения. Теперь некоторые жильцы дома требуют возместить ущерб.
Сам врач после данной ситуации заявил, что если понадобится, то и дальше будет ломать. И в окно влезет при необходимости. Жизнь человека все равно бесценна, а восстановление шлагбаума стоит немного более трех тысяч российских рублей.
В свою очередь главный врач клиники, где работает герой истории, отметил, что если суд обяжет возместить ущерб, то он будет возмещен. Однако он обратил внимание на тот факт, что шлагбаумы в городе стоят практически в каждом дворе, но правомерность их установки остается вопросом открытым.
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В Новосибирске врач скорой помощи ради спасения пациента сломал руками шлагбаум.
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