"Надо будет — еще раз открою": врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы спасти жизнь пациента



Фото: © Белновости

В одном из жилых домов бригаду скорой помощи ждал пациент, но при въезде во двор медики обнаружили закрытый шлагбаум. В результате врачпринял решение поднять шлагбаум руками, чем нанес механизму повреждения. Теперь некоторые жильцы дома требуют возместить ущерб.Сам врач после данной ситуации заявил, что если понадобится, то и дальше будет ломать. И в окно влезет при необходимости. Жизнь человека все равно бесценна, а восстановление шлагбаума стоит немного более трех тысяч российских рублей.В свою очередь главный врач клиники, где работает герой истории, отметил, что если суд обяжет возместить ущерб, то он будет возмещен. Однако он обратил внимание на тот факт, что шлагбаумы в городе стоят практически в каждом дворе, но правомерность их установки остается вопросом открытым.