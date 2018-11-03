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«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону
Новости Беларуси. Сегодня, 3 ноября, в Минске прошел открытый чемпионат и первенство Беларуси по гиревому марафону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эта дисциплина требует от спортсменов не только огромной силы, но и выносливости: атлеты соревнуются в подъеме гири на протяжении 60 и 30 минут. И, конечно, в гиревом марафоне есть своя специфика.
Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого марафона:
Здесь больше выносливости, больше терпения, больше нужно прилагать усилий, преодолевать какую-то дистанцию.
Всего на соревнованиях выступило порядка 70 человек. Среди них есть и молодые, и опытные спортсмены. Конечно, на фоне всех выделялся Вячеслав Хоронеко – человек, который совсем недавно установил очередной мировой рекорд: на протяжении 30 минут он поднял 32-килограмовую гирю 1010 раз. В 57 лет этот спортсмен сохраняет невероятный запал и всегда нацелен на рекорд.
Вячеслав Хоронеко, участник соревнований:
Если пойдет, то с выигрышем и рекорд установить. Не знаю, получится ли – в этом еще интрига. Так что задача минимум – это выиграть.
К сожалению, дотянуть до собственного рекорда Хоронеко не удалось. Сегодня он поднял гирю 931 раз. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы победить в весовой категории до 90 килограммов.
Второе место занял Денис Ляхович. Этот спортсмен младше Хоронеко на 28 лет. Сейчас лучшие в гиревом марафоне нацелены на чемпионат мира. Он состоится в конце ноября в Испании.
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«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону
Новости Беларуси. Сегодня, 3 ноября, в Минске прошел открытый чемпионат и первенство Беларуси по гиревому марафону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта...
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