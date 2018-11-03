ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

03.11.2018 23:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сегодня, 3 ноября, в Минске прошел открытый чемпионат и первенство Беларуси по гиревому марафону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

Эта дисциплина требует от спортсменов не только огромной силы, но и выносливости: атлеты соревнуются в подъеме гири на протяжении 60 и 30 минут. И, конечно, в гиревом марафоне есть своя специфика.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого марафона:
Регламент времени, вес гири у нас немножко разные. Плюс классический гиревой спорт предусматривает подъем двух гирь. У нас только одна гиря.

Здесь больше выносливости, больше терпения, больше нужно прилагать усилий, преодолевать какую-то дистанцию.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

Всего на соревнованиях выступило порядка 70 человек. Среди них есть и молодые, и опытные спортсмены. Конечно, на фоне всех выделялся Вячеслав Хоронеко – человек, который совсем недавно установил очередной мировой рекорд: на протяжении 30 минут он поднял 32-килограмовую гирю 1010 раз. В 57 лет этот спортсмен сохраняет невероятный запал и всегда нацелен на рекорд.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

Вячеслав Хоронеко, участник соревнований:
Задача минимум – это выиграть, потому что со мной будут соревноваться ребята возрастом где-то 23-25 лет. Можно сказать, я им не то что в отцы – в дедушки гожусь.

Если пойдет, то с выигрышем и рекорд установить. Не знаю, получится ли – в этом еще интрига. Так что задача минимум – это выиграть.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

К сожалению, дотянуть до собственного рекорда Хоронеко не удалось. Сегодня он поднял гирю 931 раз. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы победить в весовой категории до 90 килограммов.

Второе место занял Денис Ляхович. Этот спортсмен младше Хоронеко на 28 лет. Сейчас лучшие в гиревом марафоне нацелены на чемпионат мира. Он состоится в конце ноября в Испании.

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону

«Задача минимум – выиграть». Вячеслав Хоронеко об участии в чемпионате и первенстве Беларуси по гиревому марафону
Новости по теме

«Победить может любой». Как проходит Кубок Минска по бильярдному спорту в столице – репортаж СТВ

«Я очень горжусь Беларусью». Белорусы завоевали 9 медалей на ЮОИ в Буэнос-Айресе

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

«Очень все круто, все супер». Кристина Концевенко завоевала бронзу на Юношеских Олимпийских играх

Белоруска Наталья Варакина взяла бронзу на ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе

Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 100 метров на Юношеской ОИ-2018

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

«Самая лучшая команда». Четыре медали завоевали белорусы на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси

«Очень вкусно!» Дегустацией смаженки длиной 8 метров и весом 150 кг завершился сезон сельхозярмарок в Минске

«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом

Фильмы, отмеченные в Каннах. На XXV Международном кинофестивале «Лістапад» начался показ конкурсных лент

Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу

Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы

Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня, 3 ноября, в Минске прошел открытый чемпионат и первенство Беларуси по гиревому марафону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский автомеханик рассказал, чем " корчи" 90-х лучше современных авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика