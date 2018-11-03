4 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День работников гражданской авиации.

Россия - День народного единства.

ПРИМЕТЫ:

Зимняя (осенняя) Казанская. Что Казанская покажет, то и зима скажет. В этот день всегда идёт дождь. Свадьбы старались играть на Казанскую, так как «Кто на Казанскую женится, счастлив будет».

РОДИЛИСЬ:

1784 Осип (Иосиф) Иванович БОВЕ, российский архитектор итальянского происхождения. Возродил архитектуру Москвы после войны 1812 года.

1887 Тишка ГАРТНЫЙ (Дмитрий Федорович ЖИЛУНОВИЧ), белорусский писатель и общественный деятель. Глава первого правительства БССР (1919).

1956 Игорь Владимирович ТАЛЬКОВ, российский певец, композитор. Был убит в 1991 году на концерте в питерском дворце спорта "Юбилейный». Первоначальной версией причины гибели назвали конфликт Талькова с телохранителем певицы АЗИЗЫ Игорем МАЛАХОВЫМ из-за очерёдности выступления артистов. Однако вина Малахова не была доказана.

1966 ТРОФИМ (Сергей Вячеславович ТРОФИМОВ), российский певец. С 1991 по 1993 годы служил певчим в церкви. У него две дочери и сын.

1972 Луиш Филипе Мадейра Коэйру ФИГУ, португальский футболист. У него три дочери.

1984 Галина Дмитриевна БОБ, российская актриса (Маша БОБЫЛКИНА в сериале «Деффчонки»). У неё двое сыновей.

СОБЫТИЯ:

1862 Американский изобретатель Р. ГАТЛИНГ запатентовал «быстрый огонь» (пулемёт).

1873 Дантист из Сан-Франциско Джон БИРС запатентовал золотые коронки для зубов.

1879 Американец Джейдс РИТТИ, чтобы покончить с воровством барменов в своём салуне в городе Дейтон, запатентовал первый в мире кассовый аппарат. В первой модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. После того как индикатор стал показывать сумму, которую продавец должен был положить в кассовый ящик, соблазн что-либо утаить стал значительно меньше. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне. Отныне хозяин мог сверять сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день.

1890 В Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога - метро. Принц Уэльский, будущий король Великобритании ЭДУАРД VII, открыл метро и стал его первым пассажиром. Первая линия протяжённостью в 6 километров называлась Metropolitan Railway, то есть «столичная железная дорога». Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое «метро».

1899 Вышла в свет самая знаменитая книга Зигмунда ФРЕЙДА «Толкование снов». На обложке стоял год выпуска - 1900. Было напечатано всего 600 экземпляров. За первые шесть недель книгу приобрели 123 человека, а весь тираж разошелся лишь спустя 9 лет, но по своему влиянию на мир её сравнивают с главными творениями Карла МАРКСА и Чарльза ДАРВИНА.

1914 В Нью-Йорке прошёл первый в мире публичный показ мод.

1922 Англичанин Говард КАРТЕР обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Египте. Раскопки продолжались два года. Почти все, принимавшие участие в раскопках, вскоре умерли при загадочных обстоятельствах.

1939 На автошоу в Чикаго был впервые продемонстрирован автомобиль с кондиционером.

1946 В Париже была создана ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

1967 В Москве было закончено сооружение Останкинской телебашни высотой 540 метров.

1997 Житель Онтарио (Канада) Стив ХОЛТ продемонстрировал самый большой в мире кабачок весом 437 кг.

2004 В Минске была открыта восстановленная Ратуша.