Что почитать этой осенью?

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Какую литературу выбрать для осеннего чтения? Специально для вас «НН» предлагает подборку интересных произведений на любой вкус.

Для моральной

поддержки

Роман «ЭТО» Валерии Фоминовой

Книга о том, что жизнь может начаться не только в момент твоего рождения. Она начинается, когда ты сам ЭТОго хочешь. «Это больше, чем секс. Когда, если не сейчас, прожить свою единственную жизнь?»

Для любителей

детективов

Цикл «Вавилонская башня» Сергея Песецкого

Любите шпионские романы? Действие романа происходит в 1939 — 1942 годах. Герой этого цикла — Юзеф, агент польской, французской и английской разведок — попадает в очень опасные ситуации, из которых и пытается найти выход.

Для тех, кто, как и мы, из провинции

«Мистичковая история» Игоря Полякова

Не менее мистической можно считать и книгу Игоря Полякова. Но только здесь бои происходят в наши дни в одном из небольших городов. Из-за ссоры двух непримиримых соседей начинают происходить необъяснимые вещи! Будьте уверены, все персонажи этой книги знакомы вам не понаслышке!

Для любителей психологических романов

«Пространства» Игоря Полякова

Люди и события, города и страны, иллюзии и мечты, ставшие жизнью, и жизнь, превратившаяся в иллюзию, — всё это пересекающиеся миры-пространства, которые вовлекают в себя героев повести. И двадцать четыре главы — как двадцать четыре часа их бесконечных суток, которые они должны прожить, пропустить через себя, чтобы принять то, что однажды, в самый обычный день, было даровано им судьбой.

Для тых,

хто чытае на мове

«Дзень Святога Патрыка»

Уявіце сабе, што ў будучыні беларуская мова будзе прызнана мёртвай. І зараз эксперту міжнароднай моўнай камісіі Марыне Дамейка трэба захаваць у спецыяльным архіве тое мастацтва, якое было створана на гэтай мове. Што яна паставіць на паліцы спецхрану? Каго назаўжды выкіне з гісторыі? Якім чынам на мёртвай мове можна будзе зарабіць мільярды даляраў? Ці з’явіцца ў памерлай мовы шанец? Адказы шукайце ў рамане!

Для любительниц женских романов

«Не любовь» Оксаны Хващевской

Человечество веками бьется над вопросом «Чего же все-таки хочет женщина?!». Вот и Оксана Хващевская попыталась ответить на этот вопрос. Первое чувство героини романа приводит к глубоким разочарованиям. Словно одержимая одним человеком, она не замечает ничего вокруг, и любовь становится пыткой. Роман «Не любовь» — остросюжетное произведение с глубокой нравственной подоплекой.

Для тех, кому

приходилось делать тяжелый выбор

«Чужие дочери» Лидии Азариной

Это не «дамский роман» для чтения фрагментами вприкуску с бутербродом — открыв его, трудно оторваться до последней строки. Острый трагический сюжет, реальная жизнь, спрессованная в страницы, заставляют не только сопереживать, но и задуматься: а как отзовутся в будущем собственные слова и поступки, что оставишь после себя?

«НН».