ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что почитать этой осенью?

04.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Какую литературу выбрать для осеннего чтения? Специально для вас «НН» предлагает подборку интересных произведений на любой вкус.

Для моральной

поддержки

Роман «ЭТО» Валерии Фоминовой

Что почитать этой осенью?

Книга о том, что жизнь может начаться не только в момент твоего рождения. Она начинается, когда ты сам ЭТОго хочешь. «Это больше, чем секс. Когда, если не сейчас, прожить свою единственную жизнь?»

Для любителей

детективов

Цикл «Вавилонская башня» Сергея Песецкого

Что почитать этой осенью?

 

Любите шпионские романы? Действие романа происходит в 1939 — 1942 годах. Герой этого цикла — Юзеф, агент польской, французской и английской разведок — попадает в очень опасные ситуации, из которых и пытается найти выход.

Для тех, кто, как и мы, из провинции

«Мистичковая история»   Игоря Полякова

Что почитать этой осенью?

Не менее мистической можно считать и книгу Игоря Полякова. Но только здесь бои происходят в наши дни в одном из небольших городов. Из-за ссоры двух непримиримых соседей начинают происходить необъяснимые вещи! Будьте уверены, все персонажи этой книги знакомы вам не понаслышке!

Для любителей психологических романов

«Пространства» Игоря Полякова

Что почитать этой осенью?

Люди и события, города и страны, иллюзии и мечты, ставшие жизнью, и жизнь, превратившаяся в иллюзию, — всё это пересекающиеся миры-пространства, которые вовлекают в себя героев повести. И двадцать четыре главы — как двадцать четыре часа их бесконечных суток, которые они должны прожить, пропустить через себя, чтобы принять то, что однажды, в самый обычный день, было даровано им судьбой.

Для тых,

хто чытае на мове

«Дзень Святога Патрыка»

Что почитать этой осенью?

Уявіце сабе, што ў будучыні беларуская мова будзе прызнана мёртвай. І зараз эксперту міжнароднай моўнай камісіі Марыне Дамейка трэба захаваць у спецыяльным архіве тое мастацтва, якое было створана на гэтай мове. Што яна паставіць на паліцы спецхрану? Каго назаўжды выкіне з гісторыі? Якім чынам на мёртвай мове можна будзе зарабіць мільярды даляраў? Ці з’явіцца ў памерлай мовы шанец? Адказы шукайце ў рамане!

Для любительниц женских романов

«Не любовь» Оксаны Хващевской

Что почитать этой осенью?

Человечество веками бьется над вопросом «Чего же все-таки хочет женщина?!». Вот и Оксана Хващевская попыталась ответить на этот вопрос. Первое чувство героини романа приводит к глубоким разочарованиям. Словно одержимая одним человеком, она не замечает ничего вокруг, и любовь становится пыткой. Роман «Не любовь» — остросюжетное произведение с глубокой нравственной подоплекой.

Для тех, кому

приходилось делать тяжелый выбор

«Чужие дочери» Лидии Азариной

Что почитать этой осенью?

Это не «дамский роман» для чтения фрагментами вприкуску с бутербродом — открыв его, трудно оторваться до последней строки. Острый трагический сюжет, реальная жизнь, спрессованная в страницы, заставляют не только сопереживать, но и задуматься: а как отзовутся в будущем собственные слова и поступки, что оставишь после себя?

«НН».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какую литературу выбрать для осеннего чтения? Специально для вас «НН» предлагает подборку интересных произведений на любой вкус. Для моральной поддержки
 
Новости дня
Новости разные
 
4 ноября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика