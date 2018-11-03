Сегодня Россия празднует освобождение Москвы от белорусов. Хотя утверждает, что от поляков

В 2005-м в пояснительной записке к проекту закона об учреждении этого праздника, отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».





Но у белорусских историков своя версия того, что произошло в 1612 году. И не только у них.





По мнению польского историка Иеронима Грааля: «...что меня немного смущает в изложении событий времен Смуты, - это упор на польское происхождение захватчиков. Ведь в войске «ляхов», собственно этнических поляков было не более 30%, остальные были литовцами, белорусами (литвинами), украинцами и немцами. Ведь сами современники часто именовали интервентов «литвинами». Кроме того, ополчение Минина и Пожарского изгнало из Кремля и русских бояр, вместе с будущим царём Михаилом Романовым, его матерью и дядей».





Позиция многих белорусских историков насчет тех событий такова.





Выдавать внутренние разборки нескольких политических групп, когда одна из них (московская семибоярщина) выступила сторонником призыва на царство польского королевича, называть это днём какого-то «народного единства» – более чем странно.





Фактически, можно говорить о гражданской войне, происходившей в то время в Московии (России) между сторонниками и противниками польского короля и Великого князя Литовского Сигизмунда III и его сына Владислава. И не более того. Тем более, что сам по себе факт воцарения иностранной династии был не нов для Московии, ведь те же Рюриковичи были призваны на княжение из Скандинавии, а с середины XVIII века страной правили немцы. И никого это не возмущало.





Таким образом, ополчение Минина и Пожарского боролось не столько за независимость России, сколько участвовало в банальных разборках за власть между двумя соперничающими группировками. А на стороне другой группировки выступали литвины (белорусы), составлявшие более половины в войске так называемых «интервентов». Так, комендантом литовского гарнизона в Кремле до лета 1612 года, был великий рефендарь литовский Алекса́ндр Ко́рвин-Гонсе́вский, которого в этой должности сменил Миколай Струсь — литовский (белорусский) полковник, командовавший гарнизоном Кремля летом-осенью 1612 года, т.е. вплоть до его сдачи. И, наконец, деблокирующей группировкой войск, пробивавшейся на помощь осаждённым, командовал Ян Ка́роль Ходке́вич, в 1605—1621 годах занимавший должность Великого гетмана Литовского.





Формально сковским царём, вплоть до 1634 года, оставался сын Сигизмунда III — Король Польский и Великий князь Литовский, Владислав IV Ваза. Еще в 1610 году он был приглашён на царство московскими боярами и духовенством. Владиславу присягнули на верность практически все жители Москвы и многих других городов. Даже чеканилась монета с его изображением.





То есть в момент, когда Минин и Пожарский собирали ополчение, у Московии (России) уже был законный и признанный народом царь. Во всяком случае – одной из противоборствующих группировок. Неудивительно, что западные короли и монархи не восприняли всерьёз последующее «воцарение» Михаила Романова. Ведь законным царём они считали Владислава IV Вазу. Польский король и Великий князь Литовский в то время был реальным правителем большей части Московских земель. Граница проходила всего в 100 км от Москвы, а за ней лежали земли, заселенные в основном не русскими, а мордвой, чувашами, удмуртами, башкирами, татарами и иными народами.





Но это — что касается, так сказать, общей атмосферы. Но пчему именно на день 4 ноября выпал жребий именоваться праздником?





В этот день один из отрядов ополченцев Минина и Пожарского захватил часть укреплений Китай-города, заставив литвинов отступить … в Кремль. Этот бой вовсе не был «решающим». Сражение продолжалось и 5 ноября, и только вечером того же дня командование гарнизона подписало капитуляцию. А открытие ворот и сдача гарнизона, вообще произошли уже 6 ноября.





Отвечая на вопрос, что же празднуют россияне 4 ноября, можно сказать, что празднуют они: во-первых, победу одной политической группировки, боровшейся за власть в стране, над другой. B "Смутное время" не было и не могло быть никакого «народного единства». А во-вторых, изгнание из Москвы литвинского (белорусского) войска, в рядах которого было некоторое количество поляков, жемойтов (литовцев), русинов (украинцев) и наёмников, в основном из германских земель.





Напомним, что к странному празднику россияне подошли со странными выводами насчет своего единства, определив, что их объединяет салат Оливье, фильм "Ирония судьбы и "Война и мир".