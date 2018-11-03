ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поймай, если сможешь. Как обнаружить и уничтожить тромб

04.11.2018 01:38 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Shutterstock.com
Венозный тромбоз в России ежегодно возникает у миллиона человек. Когда и у кого образуются тромбы, можно ли «предсказать» их появление, почувствовать зарождение и «разминировать» до того, как они станут смертельными?

Рассказывает кандидат медицинских наук, врач — терапевт, кардиолог биомедицинского холдинга «Атлас» Мария Кириллова.

Тромбоз — это состояние, при котором в кровеносных сосудах (венах и артериях) формируются сгустки крови (тромбы). Чаще всего тромбы образуется в венах или происходит венозных тромбоз (при котором тромб формируется на участке венозного сосудистого русла, преимущественно — в ногах). Любой сгусток крови препятствует нормальному кровотоку, однако катастрофа происходит в тот момент, когда тромб достигает размера, сопоставимого с размером сосуда и полностью перекрывает кровоток, либо когда тромб (или его мелкая часть) отрывается и вместе с током крови попадает в сосуды легких ( это состояние называется легочной эмболией.


Потом узнаете...

2/3 венозных тромбозов протекают бессимптомно или со стертыми симптомами. Человека беспокоят умеренная боль в ноге и небольшая отечность, но не настолько выраженная, чтобы заставить его обратиться к врачу. Из трех случаев тромбоза один прогрессирует, а два — спонтанно рассасываются.

Однако это не всегда означает, что рассосавшийся тромбоз прошел бесследно. Даже в этом случае на стенке и клапане поражённой вены происходят необратимые изменения, которые приводят к развитию хронической венозной недостаточности. При дуплексном сканировании сосудов врачи часто видят посттромботическими изменениями глубоких вен голени у пациентов, которым никогда не диагностировали венозный тромбоз.


Стой, кто идет?

Как заметить тромбоз на ранней стадии? Чаще он «стартует» в венах голени и сопровождается вполне терпимой локальной болезненностью и припухлостью. При неблагоприятном сценарии тромб увеличивается в размерах, вовлекая в процесс вены бедра и малого таза. Постепенно возникает массивный отек, покраснение кожи, распирающие боли, набухание подкожных вен. С момента появления первых симптомов до обращения к врачу обычно проходит 5-10 дней. Исключение составляет подвздошно-бедренный тромбоз, который у дает о себе знать сразу — выраженным отеком и ощутимыми болями.

«Немые» тромбозы (с полным отсутствием симптомов) могут встречаться у лежачих больных ( после операции или паралича) или в том случае, если тромб образуется в венах малого таза ( обычно это происходит во время беременности и родов, в послеродовом периоде, при приеме оральных контрацептивов). В подобных ситуациях первым признаком заболевания может быть легочная тромбоэмболия «без ясного источника».


Размер имеет значение

Какой тромб — самый опасный? Чем крупнее вена и больше размер тромба, тем выше шанс возникновения тромбоэмболии. Наиболее опасными считаются проксимальные ( расположенные близко к центру тела) тромбы — в венах бедра, таза и забрюшинного пространства. Частота возникновения эмболии при такой локализации — выше 50%.

Гипотетически опасным может стать и небольшой периферийный тромб ( например, в голени). Он так же мигрирует в легочные артерии и нарушает движение крови. Мелкие эмболии в 75% случаев протекают бессимптомно, но угрозу жизни все же представляют, правда — отсроченную. Рано или поздно


У кого искать?

Венозный тромбоз — многофакторный заболевание, которое возникает при неблагоприятном стечении обстоятельств. Сказать, кому угрожает тромбоз, а кому нет, доподлинно сегодня невозможно ( лишь в некоторых случая предрасположенность к тромбозам можно выявить с помощью коагулограммы — комплексного анализа показателей свертываемости крови).

Это верно лишь отчасти. Эти обстоятельства действительно могут привести к образованию тромбов, но лишь при комплексном воздействии. Например, если вы 9 часов в самолете сидите неподвижно в неудобной позе и весь полет отказываетесь от напитков, при этом страдаете ожирением, варикозом и принимаете контрацептивы — шанс выйти из самолета с тромбом действительно довольно велик. Но если дело ограничивается чем- то одним (например, варикозом или приемом контрацептивов) — вы рискуете не больше, чем остальные люди.

Действительно опасными факторами считаются операции и травмы (особенно — в комплексе). Такие тромбы считаются клинически спровоцированными, поэтому все пациенты с травами и после операций проходят обследование на предмет наличия тромбов.

У 10-20% больных тромбоз может служить первым признаком злокачественного новообразования. Пациентам старше 50 лет при выявлении клинически неспровоцированного тромбоза рекомендуется проведение углубленного поиска онкологического заболевания.


И что дальше?

При первом же подозрении на тромбоз нужно обратиться к врачу. В острых случаях больного сразу же отправляют на операционный стол — для перевязки вен, установки кава-фильтра или хирургического извлечения тромба. Но чаще тромбоз лечится амбулаторно. Доктор проведет первичную диагностику, подтвердит заключение на ультразвуковом исследовании (дуплексное сканирование вен) и назначит антикоагулянты — препараты для разжижения крови, задача которых — освободить просвет сосуда. Наберитесь терпения! Длительность приёма антикоагулянтов может колебаться от 3 месяцев до условно пожизненного использования. И все это время нужно будет наведываться к поликлинику, чтобы врач оценил эффективность (отсутствие рецидива ), безопасность (отсутствие кровотечения) терапии и определил необходимую продолжительность лечения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Венозный тромбоз ежегодно возникает у миллиона человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юг засохнет, север смоет... Россию ждет глобальная катастрофа?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика