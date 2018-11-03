Поймай, если сможешь. Как обнаружить и уничтожить тромб

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Потом узнаете...

Стой, кто идет?

Размер имеет значение

У кого искать?

И что дальше?

Рассказывает кандидат медицинских наук, врач — терапевт, кардиолог биомедицинского холдинга «Атлас»Тромбоз — это состояние, при котором в кровеносных сосудах (венах и артериях) формируются сгустки крови (тромбы). Чаще всего тромбы образуется в венах или происходит венозных тромбоз (при котором тромб формируется на участке венозного сосудистого русла, преимущественно — в ногах). Любой сгусток крови препятствует нормальному кровотоку, однако катастрофа происходит в тот момент, когда тромб достигает размера, сопоставимого с размером сосуда и полностью перекрывает кровоток, либо когда тромб (или его мелкая часть) отрывается и вместе с током крови попадает в сосуды легких ( это состояние называется легочной эмболией.2/3 венозных тромбозов протекают бессимптомно или со стертыми симптомами. Человека беспокоят умеренная боль в ноге и небольшая отечность, но не настолько выраженная, чтобы заставить его обратиться к врачу. Из трех случаев тромбоза один прогрессирует, а два — спонтанно рассасываются.Однако это не всегда означает, что рассосавшийся тромбоз прошел бесследно. Даже в этом случае на стенке и клапане поражённой вены происходят необратимые изменения, которые приводят к развитию хронической венозной недостаточности. При дуплексном сканировании сосудов врачи часто видят посттромботическими изменениями глубоких вен голени у пациентов, которым никогда не диагностировали венозный тромбоз.Как заметить тромбоз на ранней стадии? Чаще он «стартует» в венах голени и сопровождается вполне терпимой локальной болезненностью и припухлостью. При неблагоприятном сценарии тромб увеличивается в размерах, вовлекая в процесс вены бедра и малого таза. Постепенно возникает массивный отек, покраснение кожи, распирающие боли, набухание подкожных вен. С момента появления первых симптомов до обращения к врачу обычно проходит 5-10 дней. Исключение составляет подвздошно-бедренный тромбоз, который у дает о себе знать сразу — выраженным отеком и ощутимыми болями.«Немые» тромбозы (с полным отсутствием симптомов) могут встречаться у лежачих больных ( после операции или паралича) или в том случае, если тромб образуется в венах малого таза ( обычно это происходит во время беременности и родов, в послеродовом периоде, при приеме оральных контрацептивов). В подобных ситуациях первым признаком заболевания может быть легочная тромбоэмболия «без ясного источника».Какой тромб — самый опасный? Чем крупнее вена и больше размер тромба, тем выше шанс возникновения тромбоэмболии. Наиболее опасными считаются проксимальные ( расположенные близко к центру тела) тромбы — в венах бедра, таза и забрюшинного пространства. Частота возникновения эмболии при такой локализации — выше 50%.Гипотетически опасным может стать и небольшой периферийный тромб ( например, в голени). Он так же мигрирует в легочные артерии и нарушает движение крови. Мелкие эмболии в 75% случаев протекают бессимптомно, но угрозу жизни все же представляют, правда — отсроченную. Рано или поздноВенозный тромбоз — многофакторный заболевание, которое возникает при неблагоприятном стечении обстоятельств. Сказать, кому угрожает тромбоз, а кому нет, доподлинно сегодня невозможно ( лишь в некоторых случая предрасположенность к тромбозам можно выявить с помощью коагулограммы — комплексного анализа показателей свертываемости крови).Это верно лишь отчасти. Эти обстоятельства действительно могут привести к образованию тромбов, но лишь при комплексном воздействии. Например, если вы 9 часов в самолете сидите неподвижно в неудобной позе и весь полет отказываетесь от напитков, при этом страдаете ожирением, варикозом и принимаете контрацептивы — шанс выйти из самолета с тромбом действительно довольно велик. Но если дело ограничивается чем- то одним (например, варикозом или приемом контрацептивов) — вы рискуете не больше, чем остальные люди.Действительно опасными факторами считаются операции и травмы (особенно — в комплексе). Такие тромбы считаются клинически спровоцированными, поэтому все пациенты с травами и после операций проходят обследование на предмет наличия тромбов.У 10-20% больных тромбоз может служить первым признаком злокачественного новообразования. Пациентам старше 50 лет при выявлении клинически неспровоцированного тромбоза рекомендуется проведение углубленного поиска онкологического заболевания.При первом же подозрении на тромбоз нужно обратиться к врачу. В острых случаях больного сразу же отправляют на операционный стол — для перевязки вен, установки кава-фильтра или хирургического извлечения тромба. Но чаще тромбоз лечится амбулаторно. Доктор проведет первичную диагностику, подтвердит заключение на ультразвуковом исследовании (дуплексное сканирование вен) и назначит антикоагулянты — препараты для разжижения крови, задача которых — освободить просвет сосуда. Наберитесь терпения! Длительность приёма антикоагулянтов может колебаться от 3 месяцев до условно пожизненного использования. И все это время нужно будет наведываться к поликлинику, чтобы врач оценил эффективность (отсутствие рецидива ), безопасность (отсутствие кровотечения) терапии и определил необходимую продолжительность лечения.