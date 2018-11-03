Юг засохнет, север смоет... Россию ждет глобальная катастрофа?



Фото: PressFoto / @VALERIY_AL

Российские тропики

Разрушенная биосфера

Катастрофа с моря

Потепление доведет до «психушки»

Во всяком случае, если правдива теория замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАНПо его словам, глобальное потепление продлится еще лет сто. И пострадают далеко не только южане. «Из каждого утюга» в последние годы доносятся вести о таянии льдов на Северном полюсе. Ученый рассказал, что и это правда: таким городам, как Норильск, Новый Уренгой или Салехард придется несладко. Лучше начинать готовиться. Температура в ближайшие годы может приблизиться к нулю, а значит, подтаивать начнет вечная мерзлота. Грунт, на котором стоят многие здания, попросту поплывет.К таким страшным слухам россиянам не привыкать. Нам практически каждый год рассказывают о том, как климатическая катастрофа приведет к многочисленным жертвам. Пока, к счастью, не сбывается. Тем не менее «МИР 24» вспомнил самые популярные прогнозы о российском апокалипсисе, которые выдвигали климатологи.Как мы помним из уроков географии, самый мягкий климат в России стоит искать в Краснодарском крае. Там субтропики и море рядом. А что, если тропическая погода распространится на большую часть территории страны?В национальном докладе Почвенного института имени Докучаева рассматривают именно такой вариант. Там считают, что к середине века мы уже почувствуем глобальное потепление на себе, а к концу этого столетия все заметки о заснеженной Москве можно будет навсегда исключать из мирового собрания стереотипов.Но станет ли тропическая Россия тропическим раем? Ученые так не считают.– пишут авторы доклада.Также, согласно прогнозам, деревья будут расти медленнее, а лес на большей части территории страны заменит степь.Мы часто говорим о таянии ледников или лесных пожарах, но совершенно забываем о том, что потепление может нанести необратимый вред биосфере Земли. Более того, по словам ученых, для этого сценария катастрофы достаточно потепления всего на полтора градуса.Даже такая небольшая прибавка может убить несколько сотен видов растений. Обедневшая флора, в свою очередь, приведет к смерти многочисленных животных. Говорить, чем это чревато для планеты в целом и России в частности, излишне.При этом такой сценарий ученые называют вообще неотвратимым. Даже если прямо сейчас отказаться от всего, что вредит климату, и направить все мировые силы на сохранение тепловой карты, краткосрочного повышения температуры не избежать. А значит, уже в ближайшее время мы расстанемся с несколькими представителями флоры и фауны.Кстати, популяция животных на нашей планете и так сократилась на 60% за последние 50 лет. Правда, знатоки говорят, что это нормально и связано с периодом глобального вымирания, который начался, еще когда люди жили в пещерах.Исследования за полвека показывают: если нас и убьет глобальное потепление, то несчастье придет с моря. С Баренцева моря. 16 лет назад в водоеме резко стала расти температура воды. Помимо этого, серьезно уменьшился процент соли в воде. И это невероятно опасно.Все дело в том, что во многом именно от Баренцева моря зависит экосистема Арктики. Если температура там поднимется, то возникнет так называемое «горячее пятно» Северного Ледовитого океана. Такие изменения принесут необратимые последствия. Многие северные живые организмы начнут вымирать.Впрочем, если не море – то океан. По расчетам ученых, к концу XXI века температура мировых вод поднимется на восемь градусов. Из-за этого уровень океана за ближайшие сто лет может подняться на тридцать метров. Тот, кто живет в прибрежных городах, понимает, что такое пережить не смогут даже те, кто живет даже на верхних этажах многоквартирных домов.А еще у нас банально может кончиться пресная вода. Оказывается, что это тоже напрямую зависит от потепления.рассказывал в интервью телеканалу «МИР 24» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природыНо все предыдущие сценарии катастроф не будут важны, если весь мир просто превратится в один большой дом для душевнобольных. Такой итог глобального потепления предрекают американские ученые.Итак, подъем среднемесячной температуры на один градус Цельсия вызывает рост числа психических заболеваний на 2%. Причем именно в жару все эти болезни обостряются. Да и даже здоровые внезапно начинают вести себя чересчур импульсивно.Кроме того, любые серьезные климатические катастрофы, вроде паводков или извержений вулкана, всегда увеличивают частоту обращений ко врачам по поводу ментального здоровья. Так что если зима получится неожиданно теплой – обязательно присмотритесь к себе и своим близким.Так что же сводит нашу планету с ума? На этот вопрос однозначного ответа у ученых нет. Виноваты то ли люди с их парниковыми газами, то ли военные с особым климатическим оружием. А может, все гораздо проще, и наша планета лишь проходит очередной погодный цикл, который завершится столь же глобальным похолоданием? Увидим в дальнейшем. В панику впадать пока точно не стоит. Любая масштабная катастрофа от нас далеко.