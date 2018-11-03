

Иллюстративное фото

«… содействуют в трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места»

«…индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда»

«…организуют временную занятость граждан, в том числе путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах»

«…оказывают безработным консультативную, методическую и правовую помощь, организуют их обучение правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставляют финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности»