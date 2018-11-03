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Абсурд! После принятия Декрета "О занятости" уволили больше, чем приняли на работу

04.11.2018 01:16 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Как выполняется Декрет «О занятости»: безработным дадут меньше на организацию бизнеса.

В январе 2018 года президент переписывает антитунеядский Декрет в Декрет «о содействии занятости». Было «в целях предупреждения социального иждивенчества». Стало «в целях активизации деятельности государственных органов по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве».

А днями правительство подправило Государственную программу содействия занятости до 2020 года. В результате, например, средств мониторинг социально-трудовой сферы в 2018 году стало вдвое меньше. Было 20 748 рублей, стало – 10 649 рублей. И не просто в два раза меньше, но даже меньше прошлого года. Это особенно интересно, потому как в обновленном Декрете о содействии занятости правительству прямо указано «проводить мониторинг».

Следите за руками… Почитаем Декрет о содействии занятости и сравним с правками в программе содействия занятости

Из Декрета о занятости:

«… содействуют в трудоустройстве граждан на имеющиеся вакансии и созданные рабочие места»


А что в реальности…

Расходы на переезд безработных, переселяющихся в другую местность – минус 45,8 тысяч рублей от запланированного финансирования в 2018 году.

Из Декрета о занятости:

«…индивидуальный подход при оказании содействия в трудоустройстве гражданам, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда»


Абсурд! После принятия Декрета "О занятости" уволили больше, чем приняли на работу

А что в реальности…

Статья расходов «Организация обучения граждан, включая работников из числа принятых на работу граждан, подлежащих высвобождению, высвобожденных другими нанимателями или впервые ищущих работу» — минус 17% (там почти миллион рублей).

С другой стороны, увеличена компенсация затрат нанимателей на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов. Особенно солидная прибавка Гроденской области (здесь в три раза). Но Минск по этой позиции почему-то урезали в два раза.

Выросло финансирование «мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности».

Из Декрета о занятости:

«…организуют временную занятость граждан, в том числе путем обеспечения возможности участия в оплачиваемых общественных работах»


А что в реальности…

Здесь всё в порядке. Финансирование оплачиваемых общественных работ выросло на 15% или почти на 700 тысяч рублей.

Из Декрета о занятости:

«…оказывают безработным консультативную, методическую и правовую помощь, организуют их обучение правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставляют финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности»


А что в реальности…

Содействие безработным в организации предпринимательской, ремесленной деятельности потеряло 8% запланированного финансирования или почти полмиллиона рублей.

Кстати, с момента выхода переписанного антитунеядского Декрета, количество белорусов занятых в экономике Беларуси уменьшилось на 12 700 человек. При этом количество уволенных превысило количество принятых на работу на 41 770 человек. А вот в органах госуправления, наоборот, больше чиновников принято на работу, чем уволено.

 
Теги: Минск
 
 
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Как выполняется Декрет "О занятости": безработным дадут меньше на организацию бизнеса.
 
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