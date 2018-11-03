|
«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции
Новости Беларуси. 5 ноября стартует первый тренинг-кэмп национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А в конце следующей недели на льду «Чижовка-Арены» пройдет «Кубок четырех наций».
Соперниками сборной Беларуси в этом турнире будут команды Франции, Словении и Латвии. В расширенном ростере нашей дружины 33 хоккеиста. Среди них – Андрей Степанов, Евгений Ковыршин, Александр Китаров и братья Костицыны. Данный турнир станет первой проверкой сил для националки в этом сезоне.
Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы хотим выступить хорошо. Всё делается для болельщиков, показать хоккей. Тем более, что соперник очень хороший. Достойная сборная Франции практически собирается в оптимальном составе. Приедут звезды – такие, как Да Коста. Будет на кого посмотреть. Я думаю, что турнир получится очень интересным.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Начнет этот турнир сборная Беларуси матчем против Франции. Затем подопечные Андрея Сидоренко сразятся со словенцами. А завершат свое выступление белорусы поединком с латышами.
Новости по теме
«На нас давил груз поражений». Игроки ХК «Динамо-Минск» о своём выигрыше в КХЛ после 11 неудачных матчей
‡агрузка...
«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси
«Очень вкусно!» Дегустацией смаженки длиной 8 метров и весом 150 кг завершился сезон сельхозярмарок в Минске
«Зарядилась его эмоциями, его аурой, этой мощью». Студентка из Витебска рассказала, какое впечатление произвело на неё общение с Президентом
Фильмы, отмеченные в Каннах. На XXV Международном кинофестивале «Лістапад» начался показ конкурсных лент
Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице
«Вообще поездкой очень доволен». Что говорят о Беларуси туристы, приехавшие в страну по безвизу
Трудовая акция БРСМ «ЗаДело!»: школьники и активисты союза провели субботник в столичном парке Победы
Компания «Сервис тепло и хладооборудования» удостоена звания «Лидер энергоэффективности» за привлечение в Беларусь инновационной установки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком». Савилов о предстоящем матче хоккейной сборной Беларуси с командой Франции
Новости Беларуси. 5 ноября стартует первый тренинг-кэмп национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А в конце следующей недели на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)