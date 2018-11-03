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Саакашвили заявил о готовности вернуться в Грузию

04.11.2018 07:28 — Разное | Партизан  
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Тбилиси. Об этом он сообщил в интервью Euronews.


Заочный приговор к шести годам тюрьмы за «злоупотребление властью» он назвал «политически мотивированным». Политик не намерен просить об амнистии и уверен, что его оправдают как только основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили потеряет влияние. 

«Я четко заявил, что не буду требовать амнистии в нового президента. Почему? Потому что как только у нас будет новый президент, правосудие освободится от влияния олигарха Иванишвили, тогда я смогу предстать перед свободным судом. Если Иванишвили не будет влиять на процесс, меня с легкостью оправдают», — заявил Саакашвили. 

По его словам, он не хочет иметь какую-то должность в Грузии. «В любом случае вернусь в Грузию, чтобы быть частью политического процесса. Но я не хочу какой-либо официальной должности, что бы не происходило в грузинском парламенте. Я хочу быть частью процесса, но чтобы другие люди тоже участвовали в нем, чтобы правящая сила имела широкую поддержку. Это нужно для настоящих изменений в стране», — заявил экс-президент Грузии.

Напомним, что за должность президента Грузии На выборах, которые состоялись 28 октября, боролись 25 кандидатов. Согласно результатам, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набрала 38,64% голосов, а ее главный соперник, представитель партии Саакашвили Григол Вашадзе — 37,74%. 

Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря. У Саакашвили есть шансы вернуться домой.


 
 
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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Тбилиси. Об этом он сообщил в интервью Euronews.
 
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