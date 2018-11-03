Илон Маск накажет Саудовскую Аравию за убийство журналиста









Oxu.Az, об этом сообщает CNBS. Как передаетоб этом сообщает CNBS.





«Я думаю, что мы, вероятно, не будем этого делать», - сказал Маск.





Сообщается, что суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии несколько раз обращался к Маску по поводу выкупа части собственности его компании. Также отмечается, что фонд уже выкупил почти 5% акций Tesla на открытом рынке, вследствие чего планы по сделке пока были отложены.