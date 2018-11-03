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Илон Маск накажет Саудовскую Аравию за убийство журналиста

04.11.2018 07:27 — Разное | Партизан  
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Предприниматель Илон Маск заявил о том, что компания Tesla, возможно, откажется от финансирования со стороны Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.



Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNBS.

«Я думаю, что мы, вероятно, не будем этого делать», - сказал Маск.

Сообщается, что суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии несколько раз обращался к Маску по поводу выкупа части собственности его компании. Также отмечается, что фонд уже выкупил почти 5% акций Tesla на открытом рынке, вследствие чего планы по сделке пока были отложены.

 
 
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Предприниматель Илон Маск заявил о том, что компания Tesla, возможно, откажется от финансирования со стороны Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля...
 
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