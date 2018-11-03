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Узбекистан пригрозил Украине экономическими санкциями
Узбекистан готовит ограничительные меры против Украины, которые должны стать ответной мерой на нарушение украинскими властями закона «О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта» и ряда международных договоров.
Информацию об этом распространили телеканалы Узбекистана.
Депутаты парламента Узбекистана утверждают, что украинские власти ввели репрессивные нормы против товаров иностранного происхождения на своей территории.
«Имеем дело со случаем явного протекционизма позиций национальных производителей со стороны украинской власти. Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они в корне нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И уж, конечно, такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану», - сообщил член парламента республики Е.Халбутаев.
В частности, речь идет о «нечестной борьбе» на автомобильном рынке, и именно из-за ограничений на ввоз авто из Узбекистана, в республике предлагают сократить количество ввозимых в Узбекистан украинских товаров.
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Узбекистан готовит ограничительные меры против Украины, которые должны стать ответной мерой на нарушение украинскими властями закона «О защите национального...
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