"Пускай сам подбирает с пола носки". Психолог объясняет, почему важно не потакать беспомощности мужа

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В прошлом выпуске Павел рассказал, почему фраза «не злись» еще больше выводит нас из себя , и объяснил, как правильно успокоить человека, который нервничает.

Сегодня Павел отвечает на вопрос читательницы, которая переживает, что муж ведет себя, как маленький, и отказывается брать ответственность за быт и будущее семьи. Как превратить «детеныша» во взрослого и надежного партнера? Послушаем психолога.