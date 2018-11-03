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"Пускай сам подбирает с пола носки". Психолог объясняет, почему важно не потакать беспомощности мужа

04.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В прошлом выпуске Павел рассказал, почему фраза «не злись» еще больше выводит нас из себя, и объяснил, как правильно успокоить человека, который нервничает.

Сегодня Павел отвечает на вопрос читательницы, которая переживает, что муж ведет себя, как маленький, и отказывается брать ответственность за быт и будущее семьи. Как превратить «детеныша» во взрослого и надежного партнера? Послушаем психолога.

 
 
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Как превратить "детеныша" во взрослого и надежного партнера? Послушаем психолога.
 
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