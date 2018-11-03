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"Пускай сам подбирает с пола носки". Психолог объясняет, почему важно не потакать беспомощности мужа
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
В прошлом выпуске Павел рассказал,
Сегодня Павел отвечает на вопрос читательницы, которая переживает, что муж ведет себя, как маленький, и отказывается брать ответственность за быт и будущее семьи. Как превратить «детеныша» во взрослого и надежного партнера? Послушаем психолога.
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"Пускай сам подбирает с пола носки". Психолог объясняет, почему важно не потакать беспомощности мужа
Как превратить "детеныша" во взрослого и надежного партнера? Послушаем психолога.
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