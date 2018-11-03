

Когда нам случается видеть в Свислочи людей еврейской национальности, слышать оживленный разговор на иврите, мы мало удивляемся. Потому что догадываемся, что привело их на белорусскую землю. Как говорят сами гости из Израиля, они прилетают сюда, чтобы закрыть круг жизни.

Чтобы не было в нем бреши, которая образовалась в страшный для их народа период существования нацистской Германии. Фашизм уничтожил миллионы евреев. Не обошла трагическая участь и еврейское население нашей Свислочи. 2 ноября 1942 года в урочище Вишевник были расстреляны 1 536 представителей этой национальности.

Из боли родились «Корни»



Уже двадцать лет ездит в Беларусь из Израиля Тамара Бородач – организатор и координатор мемориально-туристического проекта «Корни» Международного центра «Израиль – Беларусь». Уроженка города Ивье, она еще в начале 90-х прошлого века определила главное свое предназначение – восстанавливать связь еврейских поколений, возвращать им память о предках, которые жили когда-то в Беларуси, помогать в поиске и обретении родовых корней, безжалостно вытоптанных фашизмом. И у нее на это есть личные причины.



– Любой проект должен быть выстрадан, – говорит Тамара Моисеевна. – Вся моя семья в 1942 году была выбита под корень. Я не знала бабушек и дедушек. Не было у меня никогда дяди, тети, двоюродных братьев, сестер… Не было никого. 56 человек из моего рода лежит в Ивье в одной могиле. Я росла с этой болью. В детстве наивно думала, что люди, которые приезжают к нам в город 12 мая, в день расправы фашистов над местными евреями, – родственники отца. Я ошибалась. Это были лишь оставшиеся в живых счастливые осколки. Те, кто или успел уехать, или вылез из расстрельных ям, или был в партизанах. История семьи привела к мысли: надо начинать что-то делать. Хотя я не начинала, я продолжала делать то, что делал мой отец, вернувшись с войны, – сохранять память о евреях. Я не люблю и не признаю беспамятства. Как дерево не может существовать без корней, засыхает, так и человек не может жить, потеряв связь с прошлым. У каждого должны быть знания о своих отцах, дедах, прадедах. Нет ничего дороже этого.

Сотни людей привезла Тамара Бородач в Беларусь в рамках проекта «Корни». Это дети и внуки тех, кто в довоенные годы жил здесь. В октябре Тамара Моисеевна в третий раз посетила Свислочь. И не одна, а с потомками семьи Финкельштейн, чью устоявшуюся жизнь в нашем городе тоже разрушила война.

Свислочские Финкельштейны



Один из одиннадцати приехавших на землю отцов – Ицхак Финкельштейн. Его отец – Соломон Финкельштейн – был родом из Свислочи. Уехал в Палестину в 1925 году. Там встретил девушку Сашу. Оказалось, что она тоже родом из белорусской Гродненщины, из Лунно. Молодые люди поженились. Чуть позже вслед за Соломоном подались в Палестину его братья Хлявнэ и Цви. Перед приходом немцев, практически перед случившейся со свислочскими евреями трагедией, успела уехать из местечка и сестра Мирча, которая в Палестине вышла замуж за парня по фамилии Березницкий, тоже уроженца Свислочи. Своим отъездом эти члены семьи Финкельштейн смогли сохранить себе жизнь. Иначе сложилась судьба сестры Соломона Хаи Сары: она осталась на родине отца, не желая отсюда уезжать, и погибла в Вишевнике.

– Семья Финкельштейнов, живущая в Свислочи, – была очень большой, – рассказывает двоюродный брат Ицхака Мэнахэм Залуцкий (мама Ицхака Саша – сестра отца Мэнахэма). – В маленьком местечке многие были между собой родственниками. Приходились друг другу двоюродными, троюродными, дядями, тетями… Финкельштейны держали мясной магазин, небольшие заводы по производству кожи… Жили, работали, любили, растили детей. Как все. Нелегкое время заставило многих покинуть насиженные места. Те, кто не успел уехать до войны, погибли…







Все время пребывания в Свислочи в руках гостей из Израиля книга воспоминаний евреев о Свислочи. По ней, к слову, сделан макет довоенного местечка, выставленный в районном историко-краеведческом музее (интересно, что здание, где сегодня размещается музей, – это бывшая еврейская корчма). Гости побывали там и жадно ловили каждый факт, рассказанный экскурсоводом о былой Свислочи. То и дело заглядывали в свою книгу – и связывались ниточки между прошлым и настоящим.

Побывали гости и в здании еврейской синагоги (сейчас это сектор по работе с детьми и молодежью). С замиранием сердца рассматривали уцелевшие надгробные плиты с еврейского кладбища. И – о чудо! – на одной из них Ицхак прочел имя мамы своего дедушки Давида. В глазах стояли слезы радости, а сердце разом наполнили непередаваемые чувства ощущения и обретения своих корней.











– Это удивительно и так важно! – восклицал Ицхак. – Здесь была похоронена моя прабабушка!

Последним – и самым важным! – пунктом в маршруте по Свислоччине стал Вишевник – скорбное место, свидетельство трагических событий 1942 года, куда неизменно велит возвращаться семейный зов. Да, случившееся нельзя изменить. Но и нельзя изменить памяти о нем.

Продолжение следует



– Еврейская история очень трагична, – говорила, уезжая из Свислочи, Тамара Бородач. – Привозить в Беларусь еврейские группы – это значит постоянно бередить незаживающие раны. Но, двигаясь по главному маршруту в поиске семейных корней, не упускаю возможности показать иностранцам саму страну, ту Беларусь, которую знаю и люблю. Говорят, можно менять место жительства, но место рождения поменять нельзя. Мое сердце здесь, в Беларуси…

Наверняка частичка Беларуси остается и в сердцах тех евреев, что побывали у нас в гостях. Вернувшись в Израиль, они расскажут о поездке знакомым, создадут о ней альбомы и фильмы… И покатится волна по далекой стране. И найдутся те, кто корнями связан со Свислочью. И обратятся они к Тамаре Моисеевне с просьбой свозить их на белорусскую землю. И после нее, хочется верить, закроется брешь на еще одном круге чьей-то жизни.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.